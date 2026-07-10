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西好萊塢頂層豪宅3600萬成交 每平方呎4888元、刷新洛縣公寓單價新高

記者趙健／綜合報導
位於西好萊塢的Sierra Towers一戶頂層豪宅，近日以3600萬美元成交，...
位於西好萊塢的Sierra Towers一戶頂層豪宅，近日以3600萬美元成交，不僅創下今年洛杉磯地區最高總價公寓交易紀錄，也以每平方呎4888美元，刷新洛杉磯縣公寓成交單價歷史新高。（谷歌地圖）

南加州豪宅市場再創紀錄。位於西好萊塢的知名豪宅大樓Sierra Towers的一戶頂層豪宅，日前以3600萬美元成交，不僅創下今年洛杉磯地區最高總價公寓交易紀錄，也以每平方呎4888美元，刷新洛杉磯縣公寓成交單價歷史新高。

這戶豪宅位於Doheny Road 9255號，室內面積約7400平方呎，設有三間臥室，今年4月以3950萬美元上市，最終以3600萬美元成交，較開價低約350萬美元，但仍締造每平方呎4888美元的成交紀錄。

此前，洛杉磯縣公寓單價紀錄由2022年西好萊塢Pendry Residences創下，每平方呎成交價為4848美元。此次Sierra Towers頂層豪宅成交，成功改寫該紀錄。不過，若以成交總價計算，3600萬美元仍未打破洛杉磯公寓歷史最高紀錄。目前紀錄由Century City豪宅大樓The Century一戶住宅保持，去年以3920萬美元成交。

Sierra Towers公寓大門。（谷歌地圖）
Sierra Towers公寓大門。（谷歌地圖）

Mansion Global報導，此次交易的賣家為來自芝加哥的慈善家夫婦Dan Fischel與Sylvia Neil。根據PropertyShark資料，兩人於2021年以1750萬美元購入當時尚未完工的頂層住宅，之後投入數以百萬美元計的裝修費用，歷時多年打造完成，如今以3600萬美元售出，成交價較購入時翻倍。買方身分目前尚未公開。

根據房源資料，這戶頂層豪宅設有私人電梯、開放式客餐廳、石材壁爐、美食廚房、家庭劇院、酒吧、書房及近5500平方呎環繞式露台，可360度眺望好萊塢山、洛杉磯市景及太平洋景觀。室內採用白橡木地板、青銅飾面、石灰岩及石英岩等高級建材打造。

Sierra Towers位於西好萊塢與比佛利山交界，共32層146戶，長年被視為南加州最具代表性豪宅公寓之一。這棟31層住宅大樓於1966年落成，因地理位置優越及隱私性高，吸引不少影視名人居住，現任及歷年住戶包括Elton John、Cher、Sandra Bullock、Courteney Cox等演藝人士，因此被視為好萊塢名人最具代表性的住宅之一。

地產資訊網站The Real Deal報導指出，近年洛杉磯超高價公寓市場交易雖不如獨棟豪宅活躍，但頂級產品仍持續吸引高資產買家。此次成交除刷新單價紀錄，也表明位於稀有地段、具代表性的豪宅產品，在高端市場仍具有相當吸引力。

精華 FAQ

  • 該戶位於Sierra Towers的頂層豪宅以3600萬美元成交，室內約7400平方呎，換算後每平方呎售價達4888美元，雙雙成為市場焦點。

  • 它刷新洛杉磯縣公寓成交單價歷史新高，超越2022年Pendry Residences的4848美元紀錄；同時也是今年洛杉磯地區最高總價公寓交易。

  • 賣家是芝加哥慈善家夫婦Dan Fischel與Sylvia Neil，兩人2021年以1750萬美元買入未完工住宅，後續再投入大量裝修，最終以翻倍價格售出。

芝加哥 洛縣

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