舊金山「超微型公寓」月租750元 64平方呎、只有微型洗手台

realtor.com新聞網報導，如果對幽閉恐懼症情有獨鍾，而且這輩子完全不想在家開伙做飯，那麼舊金山 這間最新招租的公寓簡直就是夢幻逸品。

隨著舊金山灣區 的AI浪潮持續引爆，當地房價 暴漲、坐擁天價高薪的科技新貴大量湧入，這讓當地的住房危機愈演愈烈，對普通人而言，居住現實已逐漸演變成一場極具「反烏托邦」色彩的惡夢。

那些在舊金山生活的普通老百姓，被迫發揮極致創意、擠進各種狹窄到令人窒息的居住空間。近期引發熱議的，就是這間位於北灘、月租750美元的「超微型公寓」。

宛如火柴盒般的極小空間，這裡沒有廚房，必須共用衛浴，房間裡除了一個讓你在絕望中汲取水分的微型洗手台之外，什麼也沒有。

唯一值得慶幸的是，房間好歹有一扇窗。但也僅此而已。這裡的空間小到讓你連呼吸都感到憋屈，更別提什麼客廳了。這裡禁止飼養寵物，當你凝視著那冰冷的牆壁和毫無生氣的磁磚地板時，四面牆內只剩下現代都市生活的集體焦慮與無聲絕望。

這間位於北灘哥倫布大道301號的微型套房，實際面積僅有64平方呎。而同一棟大樓裡，還有一間面積稍大（70平方呎）、月租800美元的「舒適版」姊妹房。

租屋網上的廣告倒也坦白，沒有太多粉飾。它們的特色就是：簡陋、微小，但座落於美國最昂貴、最繁華的城市之一。

從地理位置來看，這兩間套房的機能無可挑剔，步行指數高達滿分100分，大眾運輸指數也有90分。它們位於北灘社區，剛好與唐人街相鄰，並直通金融區的北側邊緣。

然而，在當前因AI招聘熱潮導致租屋市場平均20天就會被搶購一空的狂熱氣氛下，這兩間微型套房至今依然乏人問津、滯銷於市，原因自然不難想像。

目前在舊金山，一房公寓的月租中位數已飆升至4000美元左右。相較之下，這些宛如反烏托邦發燒惡夢的超微型套房，甚至比那些月租900美元、炙手可熱的「膠囊睡眠艙」還要便宜。而這些奇特居住型態的出現，正是這座城市的居住成本被AI淘金熱推向外太空的極端病徵。

這無疑是一個諷刺的警鐘：當矽谷巨頭們正為最新科技突破舉杯慶祝的同時，他們賴以維生的家園城市，卻正在悄悄構建一個看起來更像科幻恐怖片、而非科技烏托邦的未來。