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房貸利率維持高檔 降息機率低

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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7月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔...
7月6日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款提供報告，7月6日當周，美國30年期固定房貸利率維持在6.125%，與上周持平，其餘主要房貸利率則較前一周小幅上升。截至發稿，房地美（Freddie Mac）公布的市場平均30年期固定房貸利率約為6.611%。

聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）日前出席歐洲央行（ECB）中央銀行論壇時表示，目前美國物價水準仍然「過高」，顯示通膨尚未降至足以支持近期降息的程度。他的發言也被市場解讀為，Fed現階段仍傾向維持審慎立場，而非急於放寬貨幣政策。

不過，華許也指出，與他5月接任Fed主席時相比，近期通膨情勢已有所改善。他表示，過去幾周市場的通膨預期已經下降，「通膨風險已經降低」，反映市場對未來物價上漲的憂慮已有所緩解。

分析人士認為，華許最新談話傳達出兩項重要訊息：一方面，他承認通膨風險正在減弱；另一方面，他仍認為目前物價水準偏高，因此尚不足以支持Fed短期內啟動降息。這也意味著，即使通膨朝正確方向發展，Fed仍需要看到更多數據，確認物價壓力持續降溫。

值得注意的是，房貸利率與Fed基準利率並非同步變動，而是更容易受到美國公債殖利率及市場預期影響。因此，即使Fed未立即調整利率，只要市場預期央行將在較長時間內維持高利率，房貸利率仍可能持續處於高檔。

另一方面，今年稍早美伊衝突一度推升國際油價，引發市場對能源成本及通膨再度升溫的擔憂。不過，隨著近幾周中東緊張局勢趨於緩和，油價漲勢也逐漸降溫，通膨壓力略有緩解。華許表示，近期通膨預期下降，正反映市場對相關風險的憂慮已有所減輕。

精華 FAQ

  • 佳信貸款報告指出，7月6日當周的美國三十年期固定房貸利率維持在6.125%，與前一周持平；而房地美公布的市場平均利率則約為6.611%，仍處相對高檔。

  • 華許認為美國物價水準仍然過高，通膨尚未降到足以支持近期降息的程度，因此Fed現階段仍偏向審慎觀望，不會急於放寬貨幣政策。

  • 因為房貸利率更受美國公債殖利率與市場對未來政策的預期影響，而非只看Fed基準利率。即使Fed暫不降息，只要市場預期高利率維持更久，房貸利率仍可能居高不下。

利率 降息 華許

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