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橙縣「金字塔大樓」2.07億終於易主 Hoag醫院接手開發

記者趙健╱綜合報導
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Chet Holifield聯邦大樓曾進駐多個聯邦政府機關，包括美國公民暨移民服...
Chet Holifield聯邦大樓曾進駐多個聯邦政府機關，包括美國公民暨移民服務局（USCIS）。（谷歌截圖）

歷經兩度出售失敗、逾兩年尋找買家後，橙縣知名地標、有「金字塔大樓」（Ziggurat）之稱的聯邦大樓「Chet Holifield Federal Building」終於完成交易。聯邦總務署（GSA）6月30日宣布，Hoag Memorial Hospital Presbyterian旗下關係企業以2億700萬美元購入這座建築。GSA表示，這是橙縣歷來規模最大的重建用地交易之一，也是南加州近十年最大宗土地交易之一。

GSA表示，此次出售不僅為聯邦政府帶來超過2億700萬美元收入，也可避免未來超過3億4000萬美元的建築維修與升級成本。GSA署長Edward C. Forst表示，此次交易有助減少政府持有利用率偏低的聯邦建築，降低長期財政負擔，並讓老舊資產重新投入民間開發利用。

這棟建築位於橙縣拉古那奈吉爾市（ Laguna Niguel），1971年落成，由知名建築師William Pereira設計。由於外觀採層層退縮的金字塔造型，酷似古代美索不達米亞的階梯神塔（Ziggurat），多年來一直是橙縣最具代表性地標之一。Pereira也是舊金山泛美金字塔（Transamerica Pyramid）及爾灣加大部分校園建築的設計者。

大樓過去曾進駐多個聯邦政府機關，包括美國公民暨移民服務局（USCIS）約2000員工。不過，隨著辦公需求下降，建築使用率逐漸降低。GSA於2023年首次拍賣該建築時，要求新買家保留原有建築，但最終無人投標；2024年第二次拍賣取消保存條件，競標價格一度超過1億6000萬美元，Hoag也是競標者之一，但交易最後未能完成。

今年，GSA改採直接出售方式，並由商業地產公司CBRE負責銷售，最終由Hoag取得所有權。拉古那奈吉爾市政府表示，對交易完成感到驚喜，也期待Hoag未來提出開發計畫。市長Gene Johns表示，目前尚未接獲Hoag任何正式申請，但相信這塊超過90英畝、位於城市核心的基地具有龐大發展潛力。基地鄰近Alicia Parkway及Aliso and Wood Canyons Wilderness Park，土地現行分區以商業及混合使用為主，若提出新的開發用途，須送交市規畫委員會審查。

Hoag目前正推動總投資約10億美元的爾灣醫療園區擴建計畫，預計今年稍晚完工，包括新設女性健康、消化健康及癌症治療三大專科中心，新增155張住院病床、外科手術中心等設施。至於此次購入的「金字塔大樓」基地，Hoag表示現階段將採長期規畫策略，未來用途仍有待進一步公布。

Chet Holifield聯邦大樓1971年落成，由知名建築師William ...
Chet Holifield聯邦大樓1971年落成，由知名建築師William Pereira設計，外形酷似古代美索不達米亞的階梯神塔。（取自GSA官網）

精華 FAQ

  • 聯邦總務署宣布，Hoag Memorial Hospital Presbyterian旗下關係企業以2億700萬美元購入該建築，交易終於完成，結束長達兩年多的尋找買家過程。

  • GSA指出，該建築利用率偏低，持有成本高；出售可帶來超過2億700萬美元收入，並避免未來超過3億4000萬美元的維修與升級支出。

  • 這塊超過90英畝的土地位於拉古那奈吉爾核心地段，現行分區以商業與混合使用為主；Hoag目前僅表示將長期規畫，尚未公布正式開發用途。

聯邦政府 橙縣 加州

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