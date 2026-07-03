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規模最大 洛市可負擔宅社區Alveare成形

記者趙健╱綜合報導
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百老匯大道1405號的Alveare大型住宅社區正逐步成形，整個計畫將分三期興建...
百老匯大道1405號的Alveare大型住宅社區正逐步成形，整個計畫將分三期興建，最終提供303戶可負擔住宅及永久支持性住房。(取自Alveare官網)

洛杉磯市中心可負擔住宅建設再添新進展。開發商Related California位於百老匯大道（Broadway）1405號的「Alveare」大型住宅社區正逐步成形，整個計畫將分三期興建，最終提供303戶可負擔住宅及永久支持性住房，並規畫約6000平方呎口袋公園（Pocket Park），可望成為市中心規模最大的可負擔住宅社區。

Urbanize LA報導，目前施工中的第一期工程將興建105戶公寓，提供低收入及極低收入家庭入住，申請家庭平均收入須低於地區家庭收入中位數的40%。整體計畫完成後，第二期將興建100戶長者可負擔住宅，第三期則提供98戶永久支持性住房，協助無家可歸者及有需要人士穩定居住。

Alveare基地占地一整個街廓，位於14街、15街、Broadway及Hill Street之間，原址為加州政府辦公大樓。州長紐森（Gavin Newsom）過去推動將閒置州有土地優先用於興建可負擔住宅，這塊土地因此釋出開發。Related California與洛杉磯市住房局（HACLA）透過加州政府公開徵選取得開發權。

根據Alveare官網，該項目獲加州住房與社區發展廳提供4400萬美元資金支持，州政府另撥款1500萬美元改善周邊基礎設施，包括交通減速設施、市中心自行車道網絡升級等，希望配合住宅開發同步提升社區公共環境。

整體規畫由建築事務所Steinberg Hart設計，多棟約八層樓住宅將圍繞中央綠地配置，並與位於14街及Hill Street轉角的口袋公園相連，希望增加居民休憩及社區活動空間，改善市中心公共開放空間不足的情況。

Alveare基地北側隔著14街，近年已有一座包含235戶住宅及地面層商業空間的混合用途開發案完工；基地對面的Emerald Apartments，也已由HACLA收購，未來將作為可負擔及中等收入住宅使用，南公園（South Park）一帶正逐步形成新的可負擔住宅聚落。

Related California表示，Alveare是加州利用閒置州有土地推動住宅開發計畫中，第一個在洛杉磯市動工的項目。全部303戶住宅完工後，將成為洛杉磯市中心規模最大的百分之百可負擔住宅社區，除提供家庭、長者及永久支持性住房外，也希望透過公共綠地及社區設施，打造多世代共居的生活環境。

目前施工中的第一期工程將興建105戶公寓，提供低收入家庭入住，申請家庭收入須低於...
目前施工中的第一期工程將興建105戶公寓，提供低收入家庭入住，申請家庭收入須低於地區家庭收入中位數的40%。(取自Alveare官網)

精華 FAQ

  • 整體完成後將有303戶住宅，其中包含低收入家庭住宅、長者可負擔住宅，以及提供無家可歸者與弱勢族群的永久支持性住房。

  • 基地占地一整個街廓，位於14街、15街、Broadway與Hill Street之間，原址為加州政府辦公大樓，屬南公園一帶的重要更新基地。

  • 州住房與社區發展廳提供4400萬美元資金，另撥1500萬美元改善周邊基礎設施，包括交通減速設施與市中心自行車道網絡升級。

加州 低收入 洛杉磯

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