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灣區房市火熱 過半成交高過開價

編譯組╱綜合報導
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舊金山灣區和紐約市郊區是美國今年春季競爭最激烈的房地產市場。(美聯社)
舊金山灣區和紐約市郊區是美國今年春季競爭最激烈的房地產市場。(美聯社)

Redfin發布最新報告指出，在紐約市郊區及舊金山灣區，購屋族目前正頂著高房價，展開激烈的「搶房大戰」，進而推高了當地房價。

數據顯示，在今年5月份全美人口最稠密的50個都會區中，新澤西州紐瓦克有多達57.6%的房屋成交價高於原始開價，溢價成交比率高居全美之冠。

舊金山灣區緊隨其後，有57.3%的房屋溢價成交，聖荷西則為53.2%。紐約州納蘇縣是另一個過半數房屋（51.6%）溢價成交的都會區。此外，灣區的屋崙位居第五（46%）。

Redfin分析，AI熱潮強烈推升舊金山灣區的購屋需求與競爭。AI企業員工普遍坐擁高薪與豐厚獎金，許多人選擇將這筆財富投入房地產。聖荷西與舊金山5月份的房屋銷售量成長率領先全美，兩者皆寫下雙位數的年增率，而舊金山的房價漲幅更是高居全美之首。

在美東方面，紐瓦克和納蘇縣皆為紐約都會的傳統郊區，新澤西州的新布倫瑞克雖然位置較遠，但仍處於通勤圈內。另外三個擠進前10名的東岸都會區分別為：羅德島州普羅維登斯（43.8%）、賓州蒙哥馬利縣（43.6%）及波士頓（42.1%）。

報告指出，購屋族在美東這些地區爭相加價，主因是當地屬於供不應求的「賣方市場」。當買方人數遠多於賣方時，房屋便更容易溢價成交。

相較於灣區與東北部的火熱，全美整體房市則呈現不同的趨勢。

今年5月，全美僅25.8%的房屋以高於原始開價的價格成交，創下2020年以來同期新低紀錄。相反地，55%的房屋降價成交，其餘則以開價平盤售出。

目前全美普遍處於「買方市場」，這意味著，仍在場內的少數購屋族握有強大的議價能力，可要求賣方降價或提供讓利。目前市面上的總房屋庫存量達到了2020年以來的最高點，買方選擇變多，不再急於對單一物件展開激進的加價競爭。

Redfin位於佛州奧蘭多的首席經紀人卡斯楚（Juan Castro）說：「買方有時會要求賣方補貼過戶費用、補貼房貸降息成本或直接降價。有時他們在完成房屋檢驗後，就算只發現微不足道的小瑕疵，也會激烈談判。我曾遇過買家因為屋頂漏了3片瓦片，就要求更換整個全新屋頂，也看過買家直接索要1萬美元的維修補貼。」

全美前10大競爭最激烈房市
全美前10大競爭最激烈房市

精華 FAQ

  • 紐瓦克以57.6%居全美第一，舊金山灣區57.3%緊追在後，聖荷西為53.2%，納蘇縣也有51.6%，顯示這些區域競價最激烈。

  • 報告認為AI熱潮推升灣區房屋需求，科技公司員工因高薪與獎金增加購屋能力，資金流入房地產後，進一步加劇買盤競爭與溢價成交。

  • 全美目前庫存達2020年以來高點，市場多為買方主導，僅25.8%房屋高於開價成交，55%降價售出，買家因此更能要求減價或補貼。

灣區 舊金山 新澤西州

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