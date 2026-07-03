30年房貸仍逾6% 購屋成本難下降

6月29日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款提供報告，6月29日當周美國房貸利率 較上周全面回落，30年期固定房貸利率為6.125%；截至發稿，房地美（Freddie Mac）公布的市場平均30年期固定房貸利率約為6.556%。雖然近期房貸利率略有回落，但市場普遍認為，在聯準會 （Fed）新任主席華許 （Kevin Warsh）維持偏鷹派的貨幣政策立場下，房貸利率短期內仍將維持高檔震盪，購屋族期待的低利率恐怕還要再等等。

摩根史丹利（Morgan Stanley）分析，華許雖承認高房貸利率已明顯抑制房市交易，是目前少數受到高利率直接衝擊的產業之一，但他並未釋出任何有意透過降息提振房市的訊號，而是多次重申Fed將持續以讓通膨回到2%目標為首要任務。

分析師表示，自華許獲提名出任Fed主席以來，市場已開始反映其偏向鷹派的政策立場，推升整體長天期利率，也讓房貸利率居高不下。此外，中東局勢及市場對通膨可能再度升溫的擔憂，也降低投資人對Fed快速降息的預期。

摩根史丹利共同主管Jay Bacow指出，華許主張Fed未來應減少對利率政策的前瞻指引，讓市場自行判斷政策方向。雖然此舉有助提升政策彈性，但也會增加市場不確定性，導致金融市場波動加劇。

他表示，當市場波動升高時，投資人對房貸抵押證券（MBS）的需求通常會轉趨保守，發行機構必須提供更高收益率才能吸引資金，最終將反映在房貸利率上，讓借款人成本進一步增加。

其他房市機構也對未來利率走勢持保守態度。全美住宅建築商協會（NAHB）預期，華許將持續推動Fed縮減資產負債表，減少持有公債及房貸抵押證券，進一步對長天期利率形成上行壓力。

房地產網站Zillow則指出，Fed近期更偏向鷹派的政策基調，是房貸利率遲遲無法明顯下滑的重要原因。若利率持續維持高檔，住房負擔能力改善幅度有限，未來房屋上市量及成交量都可能受到影響。

房仲公司Redfin經濟學家Chen Zhao也表示，華許雖坦言高利率正壓抑房市活動，但Fed目前無意出手拯救房市，顯示控制通膨仍是決策核心。