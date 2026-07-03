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洛杉磯市Westlake推可負擔宅 79戶新案加速興建

洛杉磯訊
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洛市Westlake區一項目由KLW Investment開發，未來將興建一棟七...
洛市Westlake區一項目由KLW Investment開發，未來將興建一棟七層樓住宅大樓，規畫79戶住宅單位，房型包括套房及一房公寓。（Kevin Tsai Architecture）

洛杉磯市Westlake區一項全新可負擔住宅開發案正逐步成形。Urbanize LA報導，該項目由KLW Investment開發，未來將興建一棟全新七層樓住宅大樓，規畫79戶住宅單位，房型包括Studio及一房公寓。目前計畫中未設置任何停車位。

根據規畫，基地內現有建築將被拆除，其中部分建築歷史可追溯至19世紀末至1930年代。建築事務所Kevin Tsai Architecture近日在社群媒體分享最新進度，位於7th Street以南733 S. Burlington Avenue建案，目前已進入結構工程階段，建築骨架陸續搭建完成。

據悉，這項開發案所有住宅單位都將出租給低收入及中等收入家庭，以增加洛杉磯市區可負擔住房供給。該基地位於Westlake區7th Street南側，屬於近年洛杉磯市持續推動增加可負擔住宅供給的開發熱點之一。

為加速興建進度，該案透過洛杉磯市長提出的「行政指令1號」（Executive Directive 1）獲得簡化審批程序，同時運用密度獎勵機制（Density Bonus Program），包括透過加州AB 2334法案提高住宅密度，使開發商得以興建較現行分區規定更大規模的建築。

建築設計由Kevin Tsai Architecture負責，外觀將採用簡潔的灰泥立面，並規畫設置屋頂露台，提供住戶休憩及戶外活動空間。

這也是KLW Investment與Kevin Tsai Architecture合作推動的兩項可負擔住宅計畫之一。除Burlington Avenue建案外，雙方目前也正在麥克阿瑟公園（MacArthur Park）北側5th Street沿線規畫另一項可負擔住宅開發案，持續擴大洛杉磯市中心周邊的平價住宅供應。

精華 FAQ

  • 該案將興建一棟七層樓住宅大樓，共規畫79戶，房型以Studio與一房公寓為主，並全數出租給低收入及中等收入家庭。

  • 開發案透過洛杉磯市長的行政指令1號取得簡化審批，同時搭配密度獎勵機制與加州AB 2334法案，提高可建住宅密度以加速興建。

  • 建案目前已進入結構工程階段，骨架逐步完成；設計採簡潔灰泥立面，並規畫屋頂露台，作為住戶休憩與戶外活動空間。

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