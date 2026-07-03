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房租1年飆漲近17% 舊金山漲價速度冠全美

編譯組╱綜合報導
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根據租屋數據網站Apartment List資料，舊金山的房租上漲速度已高居全美...
根據租屋數據網站Apartment List資料，舊金山的房租上漲速度已高居全美主要城市之首。(本報檔案照)

舊金山紀事報報導，剛從杜克大學畢業的克里斯（Hritik Chalse）近期飽受舊金山尋房之苦。他曾在米慎區看中一間性價比極高的分租公寓，沒想到竟有80人同時競爭。當他聯繫房東後，發現自己必須與另外15名競爭者同時進行線上視訊看房。克里斯透露，他至今已投遞約20則租屋申請，僅收到兩、三則回應，過程極其乏味。

克里斯的遭遇正是當前舊金山租屋族的縮影。隨著AI新創產業爆發，大批科技新貴湧入，讓在疫情期間一度冷卻的舊金山租屋市場再度陷入瘋狂。

租屋數據網站Apartment List統計，舊金山的房租上漲速度已高居全美主要城市之首。2026年5月，一房公寓的每月租金中位數從去年2980美元暴漲至3480美元，一年內激增近17%。

Apartment List經濟學家沃諾克（Rob Warnock）指出，當前租客正面臨城內極度不健康的供需失衡，這對任何必須重新投入租屋市場的家庭而言，都是一場嚴重的生存危機。

相較於2019至2021年疫情期間因遠距辦公流失人口、導致租金大跌，如今的房租水位已讓當年的「喘息空間」蕩然無存。

舊金山城市經濟學家埃根（Ted Egan）則分析，這波需求主要集中在高階市場。若扣除通貨膨脹因素，目前全美整體的平均租金仍比疫情前的歷史高點低了 18%。

在租金飆升的同時，越來越多的租屋者聲稱他們的房東非法提高租金或提供不合格的服務。今年1月至5月，舊金山租務委員會收到關於房東「減少住房服務」（如不維修、斷水斷電）的投訴量不斷升高。舊金山公寓協會發言人高斯（Charley Goss）坦言，確實有少數惡劣房東試圖鑽法律空子，藉由超出法律限制的非法漲租來謀取暴利。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）推出允許在北部和西部社區提高建築密度的「家庭分區（Family Zoning）」計畫，且建案申請量有所回升，但經濟學家沃諾克提醒，從申請到實際完工可能需要耗費數年，舊金山在應對新一波人口成長的準備工作上，歷史紀錄一直不盡理想。

精華 FAQ

  • 主要原因是AI新創產業爆發，吸引大量科技新貴回流舊金山，使疫情期間鬆動的租屋市場重新出現嚴重供不應求。

  • Apartment List統計顯示，2026年5月舊金山一房公寓租金中位數已升至每月3480美元，較去年2980美元大增，年漲幅接近17%。

  • 除了租金快速上漲，租務委員會也收到更多減少住房服務與非法漲租投訴；雖然市府推動家庭分區增建，但完工仍需多年。

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