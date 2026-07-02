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加州森林岡「名導住過的豪宅」開價600萬元

記者啟鉻／洛杉磯報導
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通過這道柵欄門，就進入豪宅「卡諾嘉莊園」院落。（取自谷歌地圖）
通過這道柵欄門，就進入豪宅「卡諾嘉莊園」院落。（取自谷歌地圖）

加州郵報（California Post）報導，曾由「北非諜影」（Casablanca）傳奇導演麥可寇帝斯（Michael Curtiz）及奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）所擁有的英式科茲沃風格（Cotswolds-inspired）豪宅，日前掛牌求售，開價599萬美元。

稱為「卡諾嘉莊園」（Canoga Estate）的這座豪宅，擁有近百年歷史。隱身清幽的森林岡（Forest Hills）社區。該社區在20世紀中葉曾被譽為「山谷貝萊爾」，一處極具隱密性的高檔住宅夢幻社區。該物業最初於1928年由南加州開發商Harold Ferguson建造，曾是一座占地250多英畝、內設馬廄與馬車房的莊園核心建築。Ferguson售出物業後，便由麥可寇帝斯買下，在持有期間進行了改造。

豪宅「卡諾嘉莊園」所在隱密社區。（取自谷歌地圖）
豪宅「卡諾嘉莊園」所在隱密社區。（取自谷歌地圖）

影帝金哈克曼 也住過

經紀人指出，麥可寇帝斯當年很可能是被這座莊園驚人規模、極佳隱密性，以及鄰近演藝同行圈子所吸引。此後，該物業歷經多位知名屋主，包括奧斯卡影帝金哈克曼，他曾於1970年至1971年左右持有這座莊園。值得一提的是，該莊園的馬車房在幾十年前就與主物業分開獨立出售。這棟馬車房曾由奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）所有，並於2020年以193萬美元價格售出。

走進這座豪宅，室內裝潢以大教堂式的挑高穹頂為特色，並搭配粗獷外露木樑。歷史悠久的原始鉛條玻璃窗與門扇皆完好無損，再配上純銅排水槽、手繪浴室瓷磚、板岩屋頂以及手工打磨的木地板，共同為這座宅邸營造出彷彿走進童話故事小屋般的夢幻氛圍。

5臥5衛 還有玫瑰花園

主建築面積4847平方呎，有五間臥室、五間完整衛浴和兩間化妝室。其餘的居住空間還包括一棟配備兩間完整衛浴的客房（同時供泳池及更衣區使用），以及一間獨立的休閒娛樂室。占地超過2英畝私密土地上，盛開著160多株精心修剪的玫瑰花，蜿蜒步道穿梭在景觀綠林之中。此外，錦鯉池、網球場、開闊的草坪，以及附帶專屬更衣室的複合式泳池區，更為整座莊園增添度假村般的悠閒氛圍。

對於名人曾擁有豪宅在房地產市場中的溢價作用。「國際豪華房產聯盟」（Luxury Portfolio International）平台刊文，比佛利山莊豪宅經紀公司Hilton & Hyland全球房地產顧問Susan Smith表示，名人住宅通常能獲得「明星溢價」，原因不只是房屋本身條件優異，更重要的是能吸引更多潛在買家。許多人因為屋主是名人而產生興趣，願意專程參觀甚至出價競標，因此擴大了買家群體，也提高成交價格的可能性。

不過，專家強調，單靠名氣並不足以支撐高房價。名人效應必須結合建築特色、設計品質及歷史故事，才能真正轉化為市場價值。斯密絲強調，名人通常偏愛具有獨特建築風格與設計感的住宅，因此他們購買過的房屋，也往往更容易受到富裕買家青睞。

不過，明星光環並非總能保證獲利。她指出，部分名人在購屋時因競爭激烈而支付過高價格，導致未來出售時反而面臨虧損。名人購屋時有時較容易受到情緒影響，願意為心儀物件支付超出市場行情的價格，因此轉售時未必能獲得相同回報。

精華 FAQ

  • 該豪宅目前以599萬美元掛牌求售，屋齡接近百年，位於隱密的森林岡社區。經紀人認為，名人背景、建築特色與稀有地段，都是吸引買家的重要原因。

  • 這座莊園曾由《北非諜影》導演麥可寇帝斯持有，之後也曾屬於奧斯卡影帝金哈克曼。馬車房則曾分拆出售，並由女星茱蒂佛斯特持有過一段時間。

  • 專家指出，名人住宅通常能帶來明星溢價，因為不只房屋條件佳，還會吸引更多買家關注。但真正能抬高價格的，仍要結合建築風格、設計品質與歷史故事。

加州 奧斯卡

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