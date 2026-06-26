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房貸利率全面上升 30年期為6.25% 跌破6%還有機會？

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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6月22日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉...
6月22日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國房貸利率近期全面上升，但在油價、通膨與聯準會政策影響下，專家多認為短期難大幅跌破6%，未來一年可能維持在6%左右。

根據佳信貸款提供報告，6月22日當周美國房貸利率較上周全面上升，30年期固定房貸利率為6.250%；截至發稿，房地美（Freddie Mac）公布的市場平均30年期固定房貸利率約為6.614%。

儘管近期中東局勢降溫，市場關注焦點逐漸從地緣政治風險轉向能源價格與通膨走勢。分析人士指出，若油價持續回落，有助於緩解通膨壓力，進而帶動長天期公債殖利率下降，為房貸利率提供下行空間。不過，多數專家認為，房貸利率短期內大幅跌破6%的可能性仍有限，未來一年較可能在6%左右震盪。

全美大型房貸機構United Wholesale Mortgage資本市場副總裁Borislava Illieva認為，當前房市最重要的並非等待利率大幅下降，而是市場穩定性逐漸改善。她表示，隨著通膨放緩、就業市場維持穩健，以及購屋需求依然存在，整體借貸環境有望逐步改善，對房市形成支撐。

根據房地美最新預測，美國房貸利率未來兩年仍將維持在6%出頭水準，至2027年前恐難重返疫情期間3%至4%的超低利率時代。

聯準會曾於2025年三度降息，但2026年迄今仍維持利率不變，包括6月17日舉行的最新會議也決定按兵不動。市場普遍認為，今年再次降息的可能性不高。市場人士指出，房貸利率雖非直接由聯邦基金利率決定，但兩者長期趨勢通常一致。因此，市場對聯準會政策的預期，往往提前反映在房貸利率變化上。

專家表示，利率短期內大幅下跌機率不高，但若能維持穩定，將有助提升購屋信心，並為2026年下半年至2027年的房市復甦奠定基礎。

精華 FAQ

  • 根據佳信貸款報告，6月22日當周的30年期固定房貸利率為6.250%；而房地美公布的市場平均水準則約為6.614%，顯示整體利率仍處高檔。

  • 因為房貸利率受通膨、油價與長天期公債殖利率影響，且聯準會今年再降息機率不高。多數專家認為，短期內要明顯跌破6%的空間有限。

  • 專家指出，利率若不再劇烈波動，可提升購屋者信心，也有助借貸環境逐步改善。這種穩定性可能為2026年下半年到2027年的房市復甦打下基礎。

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