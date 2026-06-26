停滯多年後 舊金山燭台角重建計畫將動工

舊金山燭台角（Candlestick Point）重建計畫示意圖。（取材自Perkins&Will）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山燭台角重建案在多年停擺後取得進展，FivePoint預計今年夏天啟動基礎建設，並規畫最終興建7200戶住宅、綠地與商業空間。

舊金山 紀事報報導，舊金山燭台角（Candlestick Point）的重建計畫在歷經多年停滯後，終於迎來重大突破。

回顧12年前，舊金山49人隊將主場遷往聖塔克拉拉，隨後這座可容納6萬人的老球場便遭到拆除。如今，開發商FivePoint預計將於今年夏天正式動工，展開道路、人行道及公用設施等基礎建設，為第一階段的住宅開發鋪平道路。

FivePoint高級副總裁托塔（Suheil Totah）表示，首波基礎建設將涵蓋七個街區—包含六個住宅區與一個商業區。此項工程將可供興建約675套住宅單元，其中高達41%為平價住宅。這項占地270英畝的龐大重建案，在全數完工後預計將提供7200戶住宅、100英畝的開放綠地，以及300萬平方呎的商業空間。

舊金山監督委員會已於上周二批准了該項目的最終地圖。透過一系列的土地合併與分割，將部分基地畫分為50個地塊，其中12個將直接用於實質開發。

2014年的燭台角規畫案，當時曾豪氣編列了62萬5000平方呎的Urban Outlet購物中心與6000戶住宅。開發商原本期盼能在2017年開幕，未料實體零售業隨後陷入苦戰，反觀商辦市場卻如日中天，導致該計畫在兩年後宣告夭折。到了2019年，開發團隊提出全新願景，將住宅數量提升至7200戶，並將該地定位為科技商辦園區，試圖吸引Google或Facebook等科技巨頭進駐。然而在理想與現實的落差之間，這片土地近年來僅被當作露營車營地等零星用途。

據了解，本次的基礎建設將延伸既有的兩條幹道：Harney Way與Arelious Walker Drive，並將新建三條以49人隊傳奇球星命名的支線道路：Joe Montana、Jerry Rice以及Dwight Clark。此外，工程還涵蓋了大型雨水排水系統、自行車道、大眾運輸專用道等公用設施的建置與既有道路優化。

基礎建設工程預計將耗時兩年，並將為未來的公共公園與親水空間奠定基石。托塔補充，第一批公寓大樓的興建「將在基礎建設完工後緊接進行，具體時程將視許可證取得進度及市場市況而定。」

儘管多年來歷經重重阻礙與無數次的停看聽，托塔堅定地說：「這項計畫一直是FivePoint的長期核心，我們從未動搖。」