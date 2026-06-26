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洛杉磯「格蘭岱–洛杉磯花園河橋」計畫 獲批

記者趙健／綜合報導
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花園河橋將橫跨洛杉磯河，連接格蘭岱河岸步道與格里菲斯公園。（取材自格蘭岱花園河橋...
花園河橋將橫跨洛杉磯河，連接格蘭岱河岸步道與格里菲斯公園。（取材自格蘭岱花園河橋官網）

AI摘要

文章摘要整理：

格蘭岱市通過花園河橋環評，將以行人與自行車橋串聯洛杉磯河岸步道及格里菲斯公園，並結合景觀休憩設計，預計2027年動工。

未來，民眾可步行或騎自行車從格蘭岱市（Glendale）跨越洛杉磯河（Los Angeles River），直接前往格里菲斯公園（Griffith Park）。近日，格蘭岱市議會批准「格蘭岱–洛杉磯花園河橋」（Glendale-Los Angeles Garden River Bridge）環境審查文件，為這座連接格蘭岱河岸步道與格里菲斯公園的新橋工程掃除重要障礙。

根據開發計畫，花園河橋將橫跨洛杉磯河，北端位於Flower Street與Fairmont Avenue交會處，南端銜接格里菲斯公園，提供行人及自行車使用，改善目前兩地之間的通行連結。

與一般人行橋不同，花園河橋主打景觀與休憩功能。（取材自格蘭岱花園河橋官網）
與一般人行橋不同，花園河橋主打景觀與休憩功能。（取材自格蘭岱花園河橋官網）

該橋屬於「Glendale Narrows Riverwalk」第三期工程的一部分。Riverwalk沿洛杉磯河北岸延伸約1哩，從Garden Street附近一路延伸至Verdugo Wash，現已設有步道、公園、觀景區、公共藝術設施及馬術設施。橋梁完工後，將進一步把格蘭岱河岸步道系統與格里菲斯公園串聯起來。

與一般人行橋不同，花園河橋主打景觀與休憩功能。規畫顯示，橋體將採曲線造型設計，設有兩處附遮陽棚的休憩區，並配置植栽花圃、觀景平台及座椅空間，因此被命名為「Garden River Bridge（花園河橋）」。橋梁及兩端入口區域均將融入綠化景觀設計，希望成為兼具交通與公共空間功能的新地標。

與一般人行橋不同，花園河橋主打景觀與休憩功能。（取材自格蘭岱花園河橋官網）
與一般人行橋不同，花園河橋主打景觀與休憩功能。（取材自格蘭岱花園河橋官網）

根據項目網站資料，該計畫最早於2015年獲格蘭岱市議會支持，之後陸續獲得洛杉磯都會交通局（Metro）及加州第68號提案（Proposition 68）資金補助，其中州政府曾專門撥款2000萬元支持項目推進。

近年南加州各城市持續推動洛杉磯河復興計畫，除改善河岸環境外，也希望透過步行及自行車設施串聯周邊社區、公園與就業中心。根據計畫官網資料，花園河橋完工後，將成為連接格蘭岱、格里菲斯公園及洛杉磯河自行車步道系統的重要節點，進一步提升區域非汽車交通便利性。

根據計畫資料，花園河橋總預算約3100萬元，橋長約320呎，目前進入最終設計階段，預計2027年施工。

根據設計資料，橋長約320呎，目前進入最終設計階段，預計2027年施工。（取材自...
根據設計資料，橋長約320呎，目前進入最終設計階段，預計2027年施工。（取材自格蘭岱花園河橋官網）

精華 FAQ

  • 花園河橋供行人與自行車使用，橫跨洛杉磯河，北端接Flower Street與Fairmont Avenue，南端通往格里菲斯公園，強化兩地之間的非汽車通行連結。

  • 設計上採曲線橋體，並規畫兩處附遮陽棚休憩區、植栽花圃、觀景平台與座椅空間，橋梁與入口也會綠化，讓它兼具交通與公共空間功能。

  • 此案總預算約3100萬元，橋長約320呎，已進入最終設計階段；計畫最早2015年獲支持，並獲Metro及州第68號提案資助，預計2027年施工。

洛杉磯

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