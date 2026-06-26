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洛杉磯市中心藝術區 將添雙塔住宅社區 新增474戶

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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洛杉磯市中心藝術區（Arts District）將推出的大型混合用途開發案，將為...
洛杉磯市中心藝術區（Arts District）將推出的大型混合用途開發案，將為該區新增474個住宅單位。（取材自建築事務所SCB）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯市規畫委員會批准Onni Group在藝術區興建雙塔住宅社區，總計474戶，並保留部分既有建築、增設商業空間與可負擔住宅。

洛杉磯市規畫委員會日前批准加拿大開發商Onni Group在市中心藝術區（Arts District）推出的大型混合用途開發案，將在Violet Street 2143號、鄰近洛杉磯河（L.A. River）地區興建兩棟分別為30層及20層的住宅大樓，為該區新增474個住宅單位。

根據規畫文件，該案總開發面積約56.9萬平方呎，將興建高度分別約344呎及226呎的住宅塔樓，提供一房、兩房及三房住宅。項目並規畫超過2000平方呎的地面商業空間及地下停車場，結合住宅與零售用途。依據洛杉磯市「JJJ法案」（Measure JJJ），開發案將提供77個可負擔住宅單位，供極低收入及非常低收入家庭入住。

該項目由建築事務所SCB設計。規畫顯示，兩棟住宅塔樓將設置於基地中央及南側，而基地北側現有商業建築將予以保留。與全面拆除重建不同，開發團隊選擇保留部分既有建築，並將新建住宅納入整體規畫中。

設計方案納入多處開放空間，將設置公共步道及行人聚集空間。（取材自建築事務所SCB...
設計方案納入多處開放空間，將設置公共步道及行人聚集空間。（取材自建築事務所SCB）

設計方案同時納入多處開放空間，基地內將設置公共步道及行人聚集空間，透過穿越基地的步行動線串聯保留的建築與新建塔樓。規畫文件顯示，相關開放空間將向居民及訪客開放使用，形成貫穿整個基地的人行網絡。

此次獲批方案也反映藝術區房地產市場近年的變化。該項目最初規畫時曾包含較大規模的辦公空間，但現行版本已調整為以住宅開發為主。Onni Group與其他部分業主一樣，在疫情後縮減新辦公樓計畫，轉而聚焦住宅產品。

雖然Onni近年的開發速度不如疫情前，但仍持續在南加州推動多項大型建案。該公司近期已完成洛杉磯市中心Olympic Boulevard與Hill Street交會處住宅大樓開發案，目前也正規畫格蘭岱（Glendale）雙塔住宅項目，並已展開長堤市的新建案施工。

洛杉磯市中心藝術區將新建兩棟30層及20層的住宅大樓。（取材自建築事務所SCB）
洛杉磯市中心藝術區將新建兩棟30層及20層的住宅大樓。（取材自建築事務所SCB）

精華 FAQ

  • 此案位於洛杉磯市中心藝術區，規畫新增474個住宅單位，並以兩棟高樓形式開發，成為該區近年重要的住宅供給案之一。

  • 開發案將興建兩棟分別約30層與20層的住宅塔樓，高度約344呎與226呎，提供一房到三房產品，並搭配地下停車場與地面商業空間。

  • 原先方案包含較多辦公空間，但現已轉向住宅主導，反映疫情後辦公開發降溫、開發商改聚焦住宅市場，也顯示藝術區用途結構正在調整。

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