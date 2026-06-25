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河濱幻象莊惠妮休斯頓「金曲推手」故居上市 要價近450萬

記者啟鉻／河濱報導
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莊園位於知名高檔社區Thunderbird Heights，占地1.29英畝，四...
莊園位於知名高檔社區Thunderbird Heights，占地1.29英畝，四周環繞高聳棕櫚樹，私密性極佳。（取自谷歌地圖）

南加內陸幻象莊（Rancho Mirage）有一棟已故著名作曲家兼製作人、金曲推手麥克馬瑟（Michael Masser）曾擁有的豪華住宅，近日以近450萬美元上市。

近年內陸多棟售價數百萬美元乃至千萬美元的名人物業易手，引人矚目。聖谷投資專家蔣品超認為，數百萬美元豪華物業，如果有「名人曾擁有」效應加持，可以維持價值穩定，或者增值。尤其內陸地區，如果有名人加持，對買家更具吸引力，對新屋主來說，也更具存在感。

The Press-Enterprise報導，該豪華莊園近日以449萬5000美元掛牌，莊園位於知名的高檔社區Thunderbird Heights，坐落在聖羅莎山脈（Santa Rosa Mountains）的山腳下，占地1.29英畝，四周環繞高聳棕櫚樹，私密性極佳。

住宅建於1983年，室內面積7312平方呎，經過全面翻新。屋內設有6間臥室、5間浴室，以及寬敞的開放式起居空間。客廳以壁爐為中心，並保留具上世紀80年代豪宅特色的下沉式交誼區（sunken conversation pit），營造舒適而富有格調的社交空間。

現任屋主對宅邸進行大規模改造，設計靈感來自Masser生前所代表的華麗風格與藝術氣息，將住宅打造成兼具現代舒適感與娛樂功能的豪宅。對喜愛名人故居或尋求高端度假住宅買家而言，具有獨特吸引力。

走進住宅，迎面而來的是氣派寬敞的門廳，將視線引向格局開闊的主要生活空間。主客廳採用落地玻璃窗設計，自然採光十分充足。客廳與餐廳之間設有獨立濕吧台（wet bar），附設吧台座位區。廚房頗具現代極簡風格，配備深色訂製櫥櫃、中島工作檯、水磨石（Terrazzo）地板，以及高級不鏽鋼Wolf廚房設備。廚房還設有從檯面延伸至天花板的大型滑動開窗，可直接通往戶外露台。與廚房相連的早餐用餐區通往一座中庭（atrium）。中庭設有玻璃天窗，搭配熱帶風情的Versace壁紙，以及落地玻璃窗設計，營造宛如陽光溫室般明亮通透氛圍。

主臥套房（primary suite）兼具豪華與舒適。室內設有壁爐，配備大型步入式衣帽間、浸泡式浴缸、桑拿室及私人健身房，打造媲美高級度假酒店的居住體驗。門廳旁樓梯通往住宅的另一個生活區，包括娛樂遊戲室、小型廚房（kitchenette）以及額外臥室空間。

戶外空間則充滿度假村風格。庭園內設有游泳池與水療池（SPA），周圍環繞多層次露台及休憩區，提供充足戶外娛樂與休閒空間。此外，莊園還配備一座附有夜間照明設備的下沉式網球場（sunken tennis court），為這座沙漠綠洲般的豪宅增添運動休閒功能。

Michael Masser2015年7月辭世。他原是紐約華爾街的股票經紀人，後轉入音樂創作，並成為流行樂壇最成功的抒情歌曲創作者之一。他曾為著名歌星惠妮·休斯頓（Whitney Houston）打造「Greatest Love of All」和「Saving All My Love for You」等經典名曲。

精華 FAQ

  • 原屋主是已故作曲家兼製作人麥克馬瑟，他原本是華爾街股票經紀人，後轉入音樂創作，並為惠妮休斯頓打造多首經典抒情名曲。

  • 該豪宅目前以449萬5000美元掛牌，座落在幻象莊高檔社區Thunderbird Heights，鄰近聖羅莎山脈山腳，環境寧靜且私密性高。

  • 住宅有6房5衛、開放式客餐廳、濕吧台與現代廚房，主臥附壁爐、桑拿和健身房；戶外則有泳池、水療池、露台及下沉式網球場。

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