中東局勢降溫 房貸利率全面回落

6月15日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款提供的報告，美國房貸利率 較上周全面下降，30年期固定房貸利率為6.125%，截至發稿，房地美市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.565%。

近期房貸利率回落，主要受到中東局勢降溫及美國公債殖利率 下滑帶動。房地產媒體HousingWire指出，先前伊朗 衝突升溫期間，推升國際油價並加劇通膨壓力，導致10年期美國公債殖利率一度攀升至4.68%，30年期固定房貸利率升至約6.75%的年內高點。

隨著地緣政治風險的憂慮緩解，10年期美國公債殖利率已回落至4.4%左右，房貸利率同步下降。

不過，專家提醒，近期利率下降並不代表低利率時代即將回歸。HousingWire首席分析師Logan Mohtashami表示，影響房貸利率走勢最重要的因素仍是聯準會（Fed）貨幣政策及市場對未來利率的預期，而非短期地緣政治事件。

目前美國勞動市場仍展現一定韌性，通膨也尚未完全回落至聯準會2%的目標區間。在此情況下，市場普遍預期聯準會短期內將維持較為審慎的政策立場。因此，即使近期房貸利率有所回落，未來進一步下降的空間可能仍然有限。

分析指出，1若未來數月經濟成長放緩、就業市場降溫，房貸利率有機會進一步回落；但若通膨再度升溫或經濟表現持續強勁，利率仍可能維持在高檔區間。

對購屋族而言，目前利率水準雖較先前高點有所改善，但每月貸款負擔仍明顯高於疫情期間的超低利率時代。專家建議，購屋民眾應根據自身財務狀況及長期需求規劃，不宜過度期待房貸利率短期內大幅下降。