士德頓私人島嶼上市 5.6英畝、未開發售3萬9000元

位於士德頓的沙加緬度－聖華金河三角洲、一個面積5.6英畝的河心島嶼最近以僅3萬9000萬美元的價格公開求售。（谷歌地圖）

SF Gate報導，在寸土寸金的加州 ，一棟普通住宅動輒百萬美元，如今卻出現了一個極其罕見的機會：一座位於加州的私人島嶼正以僅3萬9000萬美元的價格公開求售。

這塊土地並非坐落於蔚藍的加州海岸線上，而是位於士德頓（Stockton）的沙加緬度－聖華金河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）。它是該水道沿線眾多微型島嶼的其中之一，由於沿岸多為廣袤的農業用地，這些河心小島大多仍維持未開發的荒置狀態。

這座求售的島嶼面積達5.6英畝，具備極大的開發潛力。不過，負責此物件的房產經紀人莫里斯（Monte Morris）提醒，任何有意願的買家在出手前，應先向聖華金縣政府洽詢當地的土地使用限制。

莫里斯表示，過去他經手這類島嶼物件時，買家的想像力五花八門：從打造露營地、大麻種植場，到經營水上摩托車租賃中心都有。也有人夢想將其改建為私人狩獵俱樂部或釣魚 聖地。他強調，這片土地擁有「無限的潛力」。

事實上，附近確實有幾座類似的島嶼已被成功改造，轉型為休閒娛樂區、露營地、私人會員俱樂部以及遊艇碼頭。

這塊呈三角形的土地坐落於三角洲的「白泥沼（White Slough）」水域，該區是當地頗具盛名的釣魚與賞鳥勝地。此外，該島無法透過陸路抵達，船隻是唯一的交通工具。

莫里斯表示，現任業主是在2007年以1萬7500美元的價格買下這塊地，原本計畫進行開發，但後來因故擱置至今。他補充道，這種型態的房地產在市場上「極其罕見」。

在加州，私人島嶼極少流向市面，更幾乎不可能出現百萬美元以下的價格。以舊金山灣內唯一的私人島嶼「紅岩島（Red Rock Island）」為例，該島曾多次易手，最近一次在2023年掛牌時，開價高達2500萬美元。該案在2024年進入暫定結案階段，目前尚不清楚最終是否完成交易。

另一座位於舊金山灣與三角洲交界處的島嶼「巴克勒角（Point Buckler）」，面積約50英畝，過去曾是億萬富豪專屬的風箏衝浪俱樂部所在地。然而，在原屋主遭到逮捕且土地被政府充公後，該島最終在拍賣會上以約380萬美元拍出，與2023年宣傳時高達7500萬美元的天價相比，可謂慘跌。