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河濱市新地標 UCR打造南加州OASIS創新園區

記者啟鉻／河濱報導
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河濱加大主導推動的「南加州OASIS園區」正施工中，計畫於2027年初完工。（記...
河濱加大主導推動的「南加州OASIS園區」正施工中，計畫於2027年初完工。（記者啟鉻／攝影）

加州河濱市，正迎來一項具有指標意義的重大建設項目。由河濱加大(UCR)主導的「南加州OASIS園區」(SoCal OASIS™ Park)，結合科研創新、產業孵化與社區參與，打造面向未來的潔淨科技創新中心，並為區域經濟發展注入新動能。

據UCR提供資訊，創新園區占地約4英畝，位於UCR附近大學街(University Avenue)沿線，在市中心與UCR間的核心地帶。未來不僅將成為河濱市「創新走廊」(Innovation Corridor)的關鍵節點，也會成為進入大學校園的重要門戶地標。項目預計於2027年初完成。

河濱市近年積極推動產學合作與科技創新發展。OASIS計畫正是在這背景下誕生，其名稱源自「機會提升、社會共融與永續發展」(Opportunities for Advancement, Social Inclusion and Sustainability)，反映計畫不僅著眼技術創新，更希望透過教育與產業培育，讓更多社區居民共享綠色經濟所帶來的發展成果。

該項目由UCR工程學院環境研究與技術中心(CE-CERT)、創新與創業辦公室以及推廣教育部門共同合作推動。

根據規畫，園區興建約3萬9000平方呎的研究與辦公空間，包括先進潔淨科技實驗室、創客空間(Maker Space)、創業孵化中心以及多功能教學設施。研究人員和學生可在此進行新能源、空氣品質改善、智慧交通與環境科技等領域的研究，同時利用創客空間進行產品原型開發與測試，縮短從實驗室到市場的距離。

與傳統研究機構不同的是，OASIS園區特別強調開放與共享精神。將設置面向社區的展覽空間、活動場地及會議中心，讓民眾有機會接觸最新科研成果。園區也將提供辦公空間給新創企業。景觀設計方面，園區將打造大型綠化廣場與步行友善環境。

未來，OASIS園區將圍繞六大核心領域展開，包括潔淨能源與替代燃料、潔淨運輸與基礎建設、自然資源管理、農業科技與糧食安全、社區健康與健康公平，以及人類發展等議題。這些方向不僅與當前全球永續發展趨勢高度契合，也直接回應南加州地區在環境、交通與人口成長方面所面臨的挑戰。

由河濱加大（UCR）主導推動的「南加州OASIS園區」，結合科研創新、產業孵化與...
由河濱加大（UCR）主導推動的「南加州OASIS園區」，結合科研創新、產業孵化與社區參與功能，擬打造一座面向未來的潔淨科技創新中心。（UCR）

精華 FAQ

  • 它是由UCR主導的潔淨科技創新中心，結合科研、產業孵化與社區參與，目標是把研究成果更快轉化為實際應用，並帶動地方經濟與綠色成長。

  • 規畫包含約3萬9000平方呎的研究與辦公空間，內有潔淨科技實驗室、創客空間、創業孵化中心、多功能教學設施，以及面向社區的展覽與會議場地。

  • 因為它位於UCR與市中心之間的關鍵地帶，可成為創新走廊節點與校園門戶；同時聚焦能源、交通、健康與永續議題，回應南加州發展需求。

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