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「AI新貴」湧現 舊金山房市溢價、半數物件「高於開價」成交

編譯組／綜合報導
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部分房地產經紀人預測，舊金山房市嚴重溢價情況將持續。示意圖。（美聯社）
部分房地產經紀人預測，舊金山房市嚴重溢價情況將持續。示意圖。（美聯社）

舊金山標準報報導，房地產經紀人預測，今年舊金山的房市仍充斥瘋狂的加價搶標大戰，以及動輒高出開價數百萬美元的成交紀錄。

舊金山向來以「大好大壞」的景氣循環聞名。然而，今年春季的房地產市場，卻迎來了前所未有的「極盛期」。

在獨立屋市場中，極度匱乏的房源，加上市場預期將湧現大量「AI新貴」的集體焦慮，已將買方逼向極限。許多房屋在上市短短幾天內便宣告成交，有些甚至在正式公開前就被「攔截」買走。這股漲勢之迅猛，連估價師都必須參考「已簽約未過戶」的最新成交案，而非過去幾個月的實價登錄，才能勉強跟上市場行情。

加價數百萬美元競標已成常態。這波瘋狂漲勢不只限於傳統富人區的北邊，全市各個社區都出現了高出開價40%到90%的誇張成交案例。

根據房產經紀公司Compass的數據顯示，舊金山不只是獨立屋，全市有超過半數的物件最終都是「高於開價」成交。這個比例高居全美之冠，遠超第二名芝加哥的30%，更遑論全美僅約16%的平均水準。此外，舊金山各類型房產的中位數價格高達160萬美元，直逼全美平均水準的五倍，可謂高得驚人。

Engel & Volkers房產經紀公司的朋德（Michelle Pender）指出，大家的心態是：未來幾年隨著這些AI公司陸續上市，房價肯定上漲。

今年4月，朋德僅用3天時間，就以700萬美元賣出了一棟位於Buena Vista Heights的住宅，比原先的開價高出了200萬美元。當有買家開出「搶先出價（preemptive offer）」時，朋德向賣方呈報，而這個數字遠遠超出了屋主的想像，導致他們決定立刻點頭答應，連後續的標單都不等了。

舊金山房市的瘋狂早已今非昔比。不僅「拎包入住」的豪宅被瘋搶，連熱門社區中需要大翻修的「老屋」也拍出了令人咋舌的高價。5月中旬，一棟位於Great Highway、建於1930年代的住宅，在未經過任何擺設裝潢、幾乎維持原貌的情況下，憑藉著迷人的外觀、超寬闊的基地與海景優勢，吸引了高達23筆出價，最終以350萬美元拍出。

通常6月隨著學校放暑假、家庭旅遊開始，房市會逐漸降溫，因此市場或許即將迎來渴望已久的短暫喘息期。

部分買家確實準備休息了。但這並不是因為他們認為秋季房市會降溫，而是因為他們在春季的搶標大戰中受挫太深、心灰意冷。

精華 FAQ

  • 主要原因是獨立屋與整體房源極度匱乏，加上市場預期AI公司上市後將帶來更多高薪買家，讓賣方與經紀人都認為房價還會續漲。

  • 根據Compass數據，舊金山超過半數物件最後高於開價成交，比例居全美第一，遠高於芝加哥的30%，也明顯高於全美約16%的平均。

  • 例如Buena Vista Heights一戶僅三天就以700萬美元售出，比開價高200萬；Great Highway一棟老屋也吸引23筆出價，最後以350萬美元成交。

舊金山 房地產

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