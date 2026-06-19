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加州710公路北延取消 南巴沙迪那市出售八棟徵收住宅

記者趙健／綜合報導
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位於南巴沙迪那市Columbia Ln 1131號、建於1910年的工匠風格歷史...
位於南巴沙迪那市Columbia Ln 1131號、建於1910年的工匠風格歷史性住宅，上市價249萬9000美元。（谷歌地圖）

原本為710公路北延工程而被政府徵收的住宅，在計畫取消多年後，正陸續回到市場。南巴沙迪那市近日再添八棟原屬加州運輸廳(Caltrans)的住宅上市出售，這些房屋都是數十年前為興建高速路取得土地而購入，如今出售收益將用於可負擔住房建設。

Pasadena Star-News報導，這批房屋於6月10日上市，是南巴沙迪那市處理前州政府持有住宅計畫的最新一輪行動。這些房屋包括位於Columbia Ln 1131號、建於1910年的工匠風格歷史性住宅「Columbia House」，以及Orange Grove Avenue、Bonita Drive、Grevelia Street、Valley View Road與Prospect Avenue等地的多處住宅。

這些房產的歷史，可追溯至上世紀1950至1970年代。當時州政府為規畫710公路北延工程，沿預定路線大量徵收土地與住宅，涉南巴沙迪那、巴沙迪那及洛杉磯市艾爾塞雷諾(El Sereno)等社區，數以千計居民被迫搬遷。

原計畫擬興建長約6.3哩的高速路延伸段，將現有710公路北端連接至巴沙迪那。然而，由於當地居民、市政府及環保團體多年反對並提出訴訟，該計畫最終於2018年正式終止。原先為道路預留的土地則被稱為「710 Stub」。

雖然高速路計畫取消，但許多住宅此後仍長期由加州運輸廳持有。有些房屋持續出租給住戶居住，也有部分房屋在住戶搬離或過世後長期閒置。

在州議會通過相關法案後，地方政府得以接手部分房產並重新出售。根據Roberti Act及州參議會第381號法案(SB 381)，南巴沙迪那市可依當年州政府收購價格向加州運輸廳購買部分空置房產，再以市價出售，所得資金專款專用於可負擔住房建設。

法規同時要求，每出售一棟歷史住宅，市府須規畫興建三個可負擔住房單位，以協助增加當地住房供給。

此次出售行動延續南巴沙迪那近年的處置計畫。市府於2024年底已完成首批五棟前州府住宅出售。鄰近的巴沙迪那市則取得17棟前加州運輸廳住宅，其中大部分已完成出售，相關交易已為可負擔住房計畫籌集約1850萬美元資金。

精華 FAQ

  • 此次上市的是八棟原屬加州運輸廳的住宅，包含歷史建築Columbia House及多處位於Orange Grove Avenue等街區的房屋，皆為當年710工程徵收所得。

  • 這些房屋在1950至1970年代因710公路北延計畫被徵收，後來計畫於2018年終止，州政府不再需要保留這些房產，因此逐步交由地方政府出售。

  • 依Roberti Act與SB 381規定，南巴沙迪那市可按原價購回空置住宅，再以市價出售，所得須專款投入可負擔住房建設，且每賣一棟要規畫三個平價住宅單位。

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