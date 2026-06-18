絕命毒師男星819.5萬售百年豪宅 曾為暮光男等4明星家園

從房屋陽台望出去豁然開朗的後院，層層疊疊宛如置身熱帶雨林。（記者張宏／攝影）

四名好萊塢 男明星曾經的夢想家園，Los Feliz一棟百年豪宅上市。「絕命毒師」（Breaking Bad ）中飾演Jesse（粉絲稱其為小粉）的男星Aaron Paul作為現任屋主將其位於Los Feliz的豪宅重新上市，價格降至819.5萬美元。這棟百年老宅在1993年被英國著名演員和歌手Tim Curry買下後重新打造，之後經歷過「暮光之城」男主Robert Pattinson和「生活大爆炸」男主Jim Parsons多任屋主。

這座西班牙復興風格宅邸由建築師Stiles O. Clements1922年設計，是當地最早興建的住宅之一。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯Los Feliz的Aberdeen道2666號的這棟房子在洛杉磯老宅愛好者圈子很有名，其入口很有西班牙復興風格。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯 Los Feliz的Aberdeen道2666號的這棟房子在洛杉磯老宅愛好者圈子很有名，1920年代的Los Feliz聚集不少電影黃金時代留下來的西班牙復興風格豪宅，而像這棟能同時保留原始木作、灰泥牆、鐵件細節，又有百年花園的房子越來越少。這座西班牙復興風格宅邸由建築師Stiles O. Clements1922年設計，是當地最早興建的住宅之一，Clements也是好萊塢著名地標El Capitan Theatre的建築師。英國男演員Tim Curry1993年購入這座房產，並居住至2000年。

根據Tim回憶，他接手時，這棟房子當時簡直破敗不堪，外牆還被漆成鮮紅色。但他一到現場就立刻出價，因為他想打造一座能陪伴他一生的花園。當時房屋土地面積太大且長年荒廢，整個園子雜草叢生，到處都是臭鼬巢穴。園裡甚至有一頭病得動不了的巨大雄鹿，後來就死在花園裡。郊狼還常悠哉從旁走過，光是清理庭園就花了六個月時間。負責監工的景觀設計師Barry Sattels大概清運40噸雜草，且還在好幾英尺厚泥土底下挖出石頭步道，工程像在進行考古發掘。

歷任屋主多年來都保留其原始細節與裝飾。（記者張宏／攝影）

歷任屋主多年來都保留其原始細節與裝飾。（記者張宏／攝影）

Sattels不僅使用新Lompoc石材修復步道，還透過不同植物與材質搭配，強化庭園戲劇性層次，將園區畫分成多個不同風格的區域。下層是英式花園，種植150株玫瑰、薰衣草與銀葉蒿。鄰近區域則是地中海風格花園，馬鈴薯藤從老酪梨樹上垂掛而下，與石牆相映成趣。更高處是一座仙人掌花園，以黑色火山岩和白色石構造露天劇場。再往上則有熱帶風格泳池區，還有一片冬青樹林（Toyon）以及100株山茶花。層層疊疊的景觀令人嘆為觀止，還有兩個有長椅的平台，一個看日出，另一個看日落，一如屋主Tim Curry描述的「你是在為自己想過的生活搭景」。

這棟房子陸續由多位知名人士擁有，生活大爆炸Jim Parsons於2019年以695萬美元將房產出售給Aaron Paul。Aaron Paul與妻子聘請設計公司翻新室內空間，同時保留住宅原有特色以及擁有百年歷史的花園。Aaron Paul曾表示，這是一棟擁有深厚靈魂的房子，不僅是當地山坡上最早興建的住宅，其花園也已成長超過一百年。這棟房子最迷人的原始細節與裝飾至今依然完好保存，這證明歷任屋主多年來對這個空間的尊重與珍惜。

Aron於2025年將這棟房子以999.5萬美元掛牌出售，後來數次降價。房屋佔地1.45畝，有三個房間和三個半洗手間。

「生活大爆炸」的演員Jim Parsons曾是這裡的屋主。（記者張宏／攝影）

這棟百年老宅在1993年被英國著名演員和歌手Tim Curry買下後重新打造。（記者張宏／攝影）