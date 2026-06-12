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本周房貸利率走升 房價走弱有更多議價空間

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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6月8日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔...
6月8日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國6月8日當周房貸利率全面上升，30年期固定利率攀至6.529%。
  • 重點二：高利率壓抑購屋負擔，Realtor數據顯示5月全美開價年減2.4%。
  • 重點三：若未來利率回落，需求可能回升，但低庫存將限制房價大跌空間。

6月8日當周，美國房貸利率全面上漲。截至發稿，房地美市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.529%，而佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為6.250%。佳信貸款報告指出，本周10年期美國公債殖利率由4.524%小幅升至4.544%，對即時房貸利率形成上行壓力。

在高利率環境下，美國房市已出現降溫跡象。房地產網站Realtor最新數據顯示，今年5月全美房屋開價較去年同期下跌2.4%，創下自2017年開始統計以來最大年度跌幅。前50大都會區中，有41個地區房價下滑，顯示價格修正已擴大至全國。

Realtor資深經濟學家Jake Krimmel表示，若房貸利率持續維持在目前水準，賣方開價可能進一步下調，成交價格則會在數月後逐漸反映市場變化。他指出，高利率削弱購屋負擔能力，是近期房價走弱的重要原因。

亞利桑那州Fairway Independent Mortgage Corporation分行經理Jeremy Schachter認為，未來房價走勢仍取決於買家需求。若利率長期維持高檔，部分買家將退出市場，需求下降後，待售房屋供給增加，房價可能逐步回落，買方也將擁有更多議價空間。

不過，市場仍期待利率在今年稍晚回落。若通膨持續降溫、經濟成長放緩，聯準會降息預期升高，房貸利率有機會下降。但專家提醒，利率下滑未必代表房價同步下跌。Schachter指出，一旦借貸成本降低，先前觀望的買家可能重新進場，帶動需求回升，推升房價。

佛州房地產公司Echo Fine Properties執行長Jeff Lichtenstein表示，目前市場仍受到通膨及地緣政治因素影響，短期內利率大幅下降的可能性有限。他指出，今年稍早房貸利率一度降至5.99%時，市場交易活動已明顯升溫。

分析人士認為，高利率與低庫存並存，將使美國房市短期維持拉鋸格局。雖然部分地區房價已開始鬆動，但在供給有限的情況下，房價大幅下跌的可能性仍相對有限。

利率 貸款 房價

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