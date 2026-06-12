買家出高價搶房 達不到貸款要求選擇補金額或放棄？

房屋買家好不容易在競價戰中勝出，卻可能因房屋估值過低而面臨交易告吹風險。(圖取自Pexels網站)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 房市供給短缺需求強勁，買家常出價高於要價搶房。

房市供給短缺需求強勁，買家常出價高於要價搶房。 重點二： 若房屋估價低於成交價，買家需補足差額或放棄交易。

若房屋估價低於成交價，買家需補足差額或放棄交易。 重點三：專家建議事前試算財務能力，並與經紀人保持透明溝通。

在供應短缺、需求旺盛的房屋市場，買家為了贏得競價戰，經常出價遠高於要價，卻因為評估價格達不到房貸要求，而導致交易告吹風險。讓他們面臨困難選擇：彌補貸款 缺口，或放棄夢想房屋。

「Realtor.com」媒體報導，洛杉磯房地產 經紀人科里(Victor Currie)表示，買房人士往往過於專注在如何擊敗競爭對手、忽略購屋實際情況。由於房屋短缺、價格已高，所以那些努力想買得起心目中房屋的人，可能沒有足夠的資金，彌補估價和他們出價之間的差額。

一般情況下，買家需要出價比掛牌價高出數萬美元，並放棄估價附加條款、即買家向賣方承諾，即使房屋估價低於購買價格，也不會取消交易。貸款機構則仰賴房產估價來確定房屋的抵押價值，以避免財務風險。若借款人拖欠抵押貸款，貸款機構需要確保房屋能夠出售以收回貸款金額。

「美國房地產經紀人協會」(NAR) 2025 年針對估價問題調查發現，因估價而導致交易失敗的最常見原因是估價過高、約佔63%。此外，近一半的受訪者 (48%) 表示，估價師缺乏專業知識或使用不恰當的比較數據、確定房屋價值，是導致交易失敗的原因。

舊金山灣區房地產經紀人卡拉(Alexander Kalla)表示，人工智慧產業蓬勃發展，加劇優質房地產市場的競爭，他的標準做法是事先與客戶進行房產比較，以確定合理的出價。大多數客戶自身就比較理性，或者買房頭期款比例較高、甚至全款支付，希望在確定出價之前先了解清楚。估價師亦相當專業。

不過，卡拉也承認，有時客戶會對某間房屋一見鍾情，願意出價高於市場價格。遇到這種情況，經紀人會保持清醒頭腦，若事先就知道這間房屋估價可能達不到預期，則會要求客戶一開始就增加頭期款金額，或準備好儲備金以備不時之需。

當交易因估價問題而告吹時，其影響遠不止於買家的時間安排；也會對房產本身造成持久的影響。房屋在被標記為「待售」(pending)後重新上市，會顯得「時效過久」(stale)，讓潛在買家懷疑房產是否存在。

最終，房地產專家一致認為，成功應對估價流程，需要買賣雙方和經紀人之間保持開放的溝通。房地產經紀人主動與客戶進行誠實財務諮詢，以評估他們是否有足夠的資金、支持高價競標。