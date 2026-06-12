房東降租攬客 南加過半城市租金進調整期

近期南加州租賃市場出現明顯變化，據統計，超過半數城市的租金在過去一年呈下降趨勢。為了吸引並留住房客，眾多房東調降房租，使租客的住房成本得以緩解。（記者啟鉻／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州超過半數城市租金下滑，房東為留客普遍調降房租。

南加州超過半數城市租金下滑，房東為留客普遍調降房租。 重點二： 移民執法趨嚴與惡房客風險升高，使房東篩選租客更謹慎。

移民執法趨嚴與惡房客風險升高，使房東篩選租客更謹慎。 重點三：新建供應增加與需求轉弱，讓租金市場呈現明顯分化。

近期南加 州租賃市場出現明顯變化，據統計，超過半數城市的租金 在過去一年呈下降趨勢。為了吸引並留住房客，眾多房東調降房租，使租客的住房成本得以緩解。然而，南加各地租金走勢並非一致，顯示經濟壓力與供需變化對不同地區的影響存在明顯差異。

華人 地產專家表示，受到強力移民執法政策影響，找到符合要求的房客更加困難。一些媒體報導指出，南加州租賃市場正進入調整期，未來走勢將取決於利率變化、人口流動及新建住宅供應量等多重因素。

南加資深地產經紀袁立功（Jimmy Yuan）表示，他最近協助一位華人房東找到符合條件的房客，整個過程歷經逾半年之久，顯示現階段找到信用良好、工作穩定、無不良背景的房客並不容易。他舉例，一棟位於羅蘭岡封閉社區的獨立屋，面積超過2100平方英尺，4房3浴，原定月租金為4500美元。出租信息公布後，僅有六位潛在租客洽詢；房東先將月租降至4200美元，最後才以4000美元敲定合約。最終承租的夫妻雖工作地點分別在比佛利山與西柯汶那，但仍選擇在羅蘭岡定居。

袁立功指出，房東普遍擔心遇到惡房客，部分甚至具「專業」手法，不僅可能耗費房東大量精力驅趕，還會帶來財務損失。加上移民執法趨嚴，房東在篩選房客時格外謹慎，以避免違法風險。

內陸資深物業管理者Betty Yu表示，她多年來在河濱加大周邊管理出租獨立屋，過去房客多為學生。近年來，隨著校內新建宿舍及活動中心改為宿舍，學生租客數量減少，許多出租屋轉而租給上班族家庭，月租金平均下降200至300美元，否則難以出租。她還觀察到，近年國際學生尤其來自中國的留學生數量減少，也對周邊房租漲幅造成負面影響。

橙縣紀事報4月初報導指出，南加州超過六成城市租金下滑，一房與兩房租金明顯下降。數據顯示，在租金下滑的城市中，一房公寓平均比市場高點低約16%，兩房單位下降約12%。對首次租屋者或預算有限的家庭而言，這是一項利好消息。

分析認為，租金下降主要受新建住宅供應增加與需求趨緩影響。近年大量新公寓投入市場，進一步影響整體租賃市場結構。不過，專家也提醒，租金下降並非普遍現象。部分熱門地區或就業機會集中的城市，租金仍維持穩定甚至小幅上漲，顯示市場仍呈現「分化」格局。