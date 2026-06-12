灣區規模最大 康柯德市批准60億元住宅開發案

東灣康柯德擬建逾1萬2000套住房的計劃通過關鍵投票。（取自Pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 康柯德市批准60億美元住宅開發案，將重塑城市面貌。

康柯德市批准60億美元住宅開發案，將重塑城市面貌。 重點二： 項目規劃1萬2272戶住宅，並含800英畝公園與商業空間。

項目規劃1萬2272戶住宅，並含800英畝公園與商業空間。 重點三：Brookfield將分期支付海軍款項，並推動近30年開發流程。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，歷經多年的延誤、談判破裂和政治鬥爭，康柯德市（Concord）領導層於日前批准了一項協議，為灣區 規模最大的住房開發項目之一鋪平了道路：一個耗資60億美元、規劃宏大的社區，將在未來三十年內徹底重塑這座城市。

康柯德市議會日前一致投票 通過了與美國海軍的財務協議，該協議將允許開發商建設一個住宅社區，其中包括1萬2272套住房（其中25%為可負擔住房）、超過800英畝的公園以及600萬平方英尺的商業空間。

根據該計劃，開發商布Brookfield Properties地產公司將在近30年內向海軍支付6億2800萬美元。海軍目前擁有占地2225英畝的康柯德海軍武器站（Concord Naval Weapons Station）。

市議會投票通過標誌著該項目取得最重大的進展。此前多次嘗試均因勞資糾紛以及與海軍在條款上的分歧而告吹。市政府官員和市議會成員表示，該協議終於使市政府、海軍、勞工團體和開發商在同一願景下達成共識。

若海軍武器站項目全面建成，隨著學校、兩座消防站及數千名潛在新居民的湧入，該市面貌將發生翻天覆地的變化。但隨著建築成本的上漲，該項目能否最終完工尚無定論。

議會的批准使Brookfield 能夠推進漫長的開發許可和規劃流程，儘管距離開工仍需數年時間。即使市議會批准該協議，項目也需數年後才能動工。市府將允許開發商著手申請該再開發項目的許可和開發權。

協議中概述的開發計劃將在未來約30年內分五個階段進行。第一期工程包含1696套市場價住房和562套保障性住房，預計將於2030年動工。

若獲批准，Brookfield 將在2030年完成產權轉讓時向海軍支付460萬美元定金。自2033年起，Brookfield 將在四年內每年向海軍支付1000萬美元費用及利息。開發商還將就第四期土地轉讓支付10%的土地總價款，就第五期土地轉讓支付12%的土地總價款。此外，若Brookfield 的回報率超過一定門檻，海軍將獲得市政府利潤分成收益中的一定份額。

除可負擔住房和公園外，Brookfield 已與建築行業工會及木工工會簽署勞工協議，由其承建該項目幾乎全部工程。