我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

灣區規模最大 康柯德市批准60億元住宅開發案

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東灣康柯德擬建逾1萬2000套住房的計劃通過關鍵投票。（取自Pexels）
東灣康柯德擬建逾1萬2000套住房的計劃通過關鍵投票。（取自Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：康柯德市批准60億美元住宅開發案，將重塑城市面貌。
  • 重點二：項目規劃1萬2272戶住宅，並含800英畝公園與商業空間。
  • 重點三：Brookfield將分期支付海軍款項，並推動近30年開發流程。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，歷經多年的延誤、談判破裂和政治鬥爭，康柯德市（Concord）領導層於日前批准了一項協議，為灣區規模最大的住房開發項目之一鋪平了道路：一個耗資60億美元、規劃宏大的社區，將在未來三十年內徹底重塑這座城市。

康柯德市議會日前一致投票通過了與美國海軍的財務協議，該協議將允許開發商建設一個住宅社區，其中包括1萬2272套住房（其中25%為可負擔住房）、超過800英畝的公園以及600萬平方英尺的商業空間。

根據該計劃，開發商布Brookfield Properties地產公司將在近30年內向海軍支付6億2800萬美元。海軍目前擁有占地2225英畝的康柯德海軍武器站（Concord Naval Weapons Station）。

市議會投票通過標誌著該項目取得最重大的進展。此前多次嘗試均因勞資糾紛以及與海軍在條款上的分歧而告吹。市政府官員和市議會成員表示，該協議終於使市政府、海軍、勞工團體和開發商在同一願景下達成共識。

若海軍武器站項目全面建成，隨著學校、兩座消防站及數千名潛在新居民的湧入，該市面貌將發生翻天覆地的變化。但隨著建築成本的上漲，該項目能否最終完工尚無定論。

議會的批准使Brookfield 能夠推進漫長的開發許可和規劃流程，儘管距離開工仍需數年時間。即使市議會批准該協議，項目也需數年後才能動工。市府將允許開發商著手申請該再開發項目的許可和開發權。

協議中概述的開發計劃將在未來約30年內分五個階段進行。第一期工程包含1696套市場價住房和562套保障性住房，預計將於2030年動工。

若獲批准，Brookfield 將在2030年完成產權轉讓時向海軍支付460萬美元定金。自2033年起，Brookfield 將在四年內每年向海軍支付1000萬美元費用及利息。開發商還將就第四期土地轉讓支付10%的土地總價款，就第五期土地轉讓支付12%的土地總價款。此外，若Brookfield 的回報率超過一定門檻，海軍將獲得市政府利潤分成收益中的一定份額。

除可負擔住房和公園外，Brookfield 已與建築行業工會及木工工會簽署勞工協議，由其承建該項目幾乎全部工程。

灣區 投票

上一則

科技產業人才流入 聖地牙哥200萬元以上房屋5月成交創高

下一則

房東降租攬客 南加過半城市租金進調整期

延伸閱讀

鮑爾溫公園市廢棄校地 擬建104戶聯排屋

鮑爾溫公園市廢棄校地 擬建104戶聯排屋
西雅圖市中心擬建新資料中心 德州業者提案興建6層設施

西雅圖市中心擬建新資料中心 德州業者提案興建6層設施
「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點

「逐街築居」曼達尼公布住房政策 推地下室合法出租試點
空置已久… 洛縣總醫院舊大樓打造新園區 重建計畫啟動

空置已久… 洛縣總醫院舊大樓打造新園區 重建計畫啟動
聖荷西郊狼谷 擬建大型電池儲能電站

聖荷西郊狼谷 擬建大型電池儲能電站
羅偉公布170億預算案 裁550職位、削3億結構性赤字

羅偉公布170億預算案 裁550職位、削3億結構性赤字

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
好市多近日表示，若未來獲得美國政府退還的關稅款項，公司計畫將部分退款回饋給會員。（記者子為／攝影）

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

2026-06-09 20:10
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

2026-06-10 22:06
谷愛凌加州的房屋前垃圾多引爭議。圖為谷愛凌日前在紐約參與活動。路透社

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

2026-06-10 15:21
加州理工學院榮登全美35所最難考入大學的榜首。圖為其大學網站展示校內理工科目的學習照片。（加州理工大學官網）

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

2026-06-10 13:33

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非