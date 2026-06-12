科技產業人才流入 聖地牙哥200萬元以上房屋5月成交創高

近日出售一棟百萬美元以上住宅位於La Jolla Scenic Drive 。（取自谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖地牙哥縣200萬美元以上住宅5月準成交量創歷史新高。

聖地牙哥縣200萬美元以上住宅5月準成交量創歷史新高。 重點二： 高科技產業與高薪人才流入，推升當地高端住宅需求。

高科技產業與高薪人才流入，推升當地高端住宅需求。 重點三：豪宅銷售加快且庫存偏少，市場呈現明顯價格分化。

根據房地產 機構Reports on Housing數據，聖地牙哥 縣售價200萬美元以上的住宅，共有232宗準備成交的交易，創下歷史新高，超過2022年3月的高點225宗。當時市場正受房貸利率 上升前的搶購潮推動，而出現異常熱度。該機構自2019年3月開始追蹤200萬美元以上房市，當時僅有74宗。

華人投資專家蔣品超指出，聖地牙哥近年高新科技產業發展吸引大量人才流入，例如高通公司（Qualcomm）總部設於當地，帶來高薪就業機會與優質生活環境，進而推動高端住宅需求上升，使部分買家願意出手百萬美元以上購屋。

據聖地牙哥聯合論壇報報導，值得注意的是，部分豪宅的銷售速度，甚至快於低價住宅。200萬至400萬美元房屋平均銷售時間為87天，低於去年同期的133天；400萬至600萬美元區間為178天，去年同期為308天；600萬美元以上超高端住宅則從633天縮短至379天，顯示高端市場明顯回暖。

與此同時，聖地牙哥縣最低價位住宅（75萬美元及以下），相比200萬至400萬美元的房屋，需要更長時間才能售出，平均為97天，高於去年同期的86天。

部分房地產專家認為，這種現象可能與所謂「K型經濟」（K-shaped economy）有關，即不同收入群體之間的財富分化加劇：高資產族群財富持續增長（呈K字向上分支），而中低收入群體則面臨壓力（向下分支）。

房地產經紀人Craig Lotzof表示：「毫無疑問，目前有大量高淨值人士正在考慮搬遷到聖地牙哥。」他指出，近期部分高端買家來自墨西哥，將海濱地區視為更穩定的居住選擇，且地理上靠近邊境。此外，他也觀察到，一些曾離開聖地牙哥的富裕人士，如今正在考慮回流。

5月期間，聖地牙哥縣75萬美元及以下住宅共有2037套在售，高於去年同期的1805套；相比之下，200萬至400萬美元區間僅550套，低於去年的688套，顯示不同價格區間的供需結構出現明顯分化。