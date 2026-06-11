Row DTLA大型住宅案維持原議 洛市中心將增1000戶出租公寓

Row DTLA園區將新增1000戶住宅。（圖片來自KFA Architecture）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 洛杉磯市議會駁回上訴，Row DTLA 1000戶住宅案獲准推進。

洛杉磯市議會駁回上訴，Row DTLA 1000戶住宅案獲准推進。 重點二： 基地將興建三棟八層樓出租公寓，並配置零售空間與停車位。

基地將興建三棟八層樓出租公寓，並配置零售空間與停車位。 重點三：開發商承諾保留114戶極低收入住宅，回應市中心住房短缺。

洛杉磯 市中心將新添一處大型混合用途開發案。洛杉磯市議會近日駁回上訴，維持先前核准決議，讓位於Row DTLA園區的1000戶住宅計畫得以推進，未來將為市中心增加大量住宅供給。

該開發案由Atlas Capital Group提出，基地位於787 S. Alameda St.，目前主要作為地面停車場使用。根據規畫，未來將興建三棟八層樓高建築，共提供1000戶出租公寓，包括套房、一房及兩房等不同戶型，另設約6547平方英尺的地面零售空間，以及超過1000個停車位。

該建案規劃圖。（圖片來自KFA Architecture）

洛杉磯市規畫委員會於今年2月核准該案，並同意提供密度獎勵等優惠措施，允許開發規模超出部分現行分區規定。作為交換條件，開發商承諾將114戶住宅保留為極低收入 戶可負擔住宅，以協助緩解洛杉磯住房短缺問題。

不過，該案隨後遭「環境責任支持者聯盟」（Supporters Alliance for Environmental Responsibility）提出上訴。該團體主張，開發案可能對Row DTLA園區內鄰近歷史建築造成影響，且部分內容與城市土地使用規範不符，因此應進行個別環境影響報告（EIR）審查。

市議會經審議後，最終駁回上訴。市府認為，該計畫已依據洛杉磯住房元素相關環境影響報告完成評估，因此無須再進行專案環評。

該案由KFA Architecture負責設計，建築外觀採現代風格，頂層以階梯式退縮設計形成多層露台空間，並規畫公共庭院及住戶共享設施，提升社區活動與生活機能。

Row DTLA前身為Alameda Square，占地約30英畝，目前擁有九棟商業建築，總樓地板面積約170萬平方英尺。該園區過去曾是服飾品牌American Apparel總部所在地，近年轉型為結合辦公、零售、餐飲及創意產業的複合商業園區，成為洛杉磯藝術區（Arts District）與市中心的重要發展據點。

Atlas Capital Group於十多年前收購已倒閉開發商Meruelo Maddux旗下多項資產，其中包括Row DTLA園區。近年來，該公司持續推動周邊大型開發計畫。除本次1000戶住宅案外，公司也已取得 Alameda街對面的前「洛杉磯時報」印刷廠改建製片園區許可，並獲准在華埠捷運站附近興建725戶住宅社區。

該建案還計劃興建約6547平方英尺的地面零售空間，以及超過1000個停車位。（圖片來自KFA Architecture）