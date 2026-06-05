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中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

編譯組／綜合報導
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加州的持續走高房價及天價生活成本令大批加州人逃離該州，遷往生活負擔較輕的州如德州...
加州的持續走高房價及天價生活成本令大批加州人逃離該州，遷往生活負擔較輕的州如德州、亞利桑納州、內華達州和田納西州。(美聯社)

紐約郵報報導，加州房地產經紀人協會的5月報告指出，加州房地產市場現正由富人入市支撐，一般居民則紛紛湧向其他州以舒緩房價壓力。

該報告顯示最新數據，加州房地產價格持續震撼心魂地昂貴，4月的房價中位數飆升至創紀錄的91萬4810美元，較3月時上升2.9%，是2025年5月以來首次突破90萬美元大關。

現時的獨棟住宅銷售量較3月時增加3.9%，較2025年4月則增加4.1%，創下七個月以來的最大按年升幅。

房地產經紀人協會稱，房價的爆炸式飆升主要由高端住宅市場較活躍成交所推動。售價在200萬美元或以上的房屋銷售量較2025年4月增加了8.4%。

該協會首席經濟學家萊文（Jordan Levine）警告說，高價房產的交易比例增加並不一定表示市場穩健。他說：「住房負擔能力仍是加州面臨的一項重大挑戰。」

加州政策實驗室（California Policy Lab）3月發布的報告指出，加州的天價生活成本正持續迫使居民離開該州，以遷往生活成本較低的州如德州、亞利桑納州、內華達州和田納西州，這些州的房價中位數通常比加州便宜幾十萬美元。

該報告發現，遷離加州的居民前往生活成本較低的社區，那裡的平均每月住房成本低672美元，租金低約30%，房價中位數低近39萬6000美元。反之若逗留加州，居民的食品雜貨支出比全國平均水平高出約11%，汽油支出高出約40%，水電煤氣等公用事業支出高出約61%。

加州政策實驗室預測，單在2025年，離開加州的人數較遷入人數多出近15萬，延續多年來因生活負擔能力問題而導致的國內人口外移趨勢。

41歲的英格爾斯（Matt Ingles）對華盛頓郵報表示，他和妻子以及兩個孩子從加州搬到德州的滴水泉（Dripping Springs）後，生活質素大大提升，當中也不只關係於財政因素。

根據美國國稅局的數字，由於加州人的遷離，2019年至2023年間，該州淨收入損失達至914億美元。

在加州的許多購房者仍然需要六位數的家庭年收入，才能在目前的抵押貸款利率下，輕鬆負擔每月還款。

然而，加州房地產經紀人協會主席蘇明斯基（Tamara Suminski）卻表示，儘管利率上升，汽油和其他商品價格增加，但加州的購屋需求未受影響。

加州多地的房屋銷售量均錄得顯著按年升幅：舊金山灣區升5.5%、南加州升8%、中央谷地（Central Valley）升10.1%、遠北（Far North）地區升24.6%。

加州 房價 房地產

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