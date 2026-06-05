30年房貸利率降 部分經濟領域仍有壓力

6月1日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.125%。前一周，房地美30年期固定利率平均為 6.53%。(表格，佳信貸款劉豔秋提供)

6月1日當周，美國房貸利率 除了20年期固定房貸利率持平外，其餘主要房貸產品均有所下降。其中，30年期固定房貸利率由前一周的6.250%降至6.125%。

近期公布的經濟數據顯示，美國製造業與企業投資動能仍顯疲弱。根據供應管理協會（ISM）公布數據，5月製造業採購經理人指數（PMI）為48.5，低於4月的48.7，也已連續數月低於榮枯線50，顯示製造業活動持續處於萎縮狀態。新訂單與就業等分項指標表現疲弱，反映企業對未來景氣仍抱持審慎態度。

另一方面，美國商務部人口普查局（Census Bureau）6月2日公布，4月建築支出月增0.4%，高於市場預期的0.2%，年增0.9%。其中，民間建築支出增加0.4%，住宅建築投資成長0.8%，高於3月的0.6%；單戶住宅建設支出增加1.4%，顯示住宅市場仍具一定支撐力。

不過，高利率環境仍持續對房市造成壓力。建築商表示，較高的房貸利率削弱購屋需求，也限制新建案開工意願。此外，關稅、土地取得成本及勞工短缺等問題，亦持續推升建築成本。

數據顯示，4月多戶住宅建設支出月減0.3%。私人非住宅建築投資，包括工廠、發電設施及商業建築等，月減0.2%，反映企業投資活動仍顯保守。儘管人工智慧AI熱潮帶動資料中心建設需求增加，但仍未能完全抵消其他商業建築領域的疲弱表現。

相較之下，公共建設支出持續成長。4月公共建築支出月增0.4%，其中州及地方政府建設支出增加0.1%，聯邦政府建設支出則大幅增加4.8%，成為支撐整體建築支出的重要動能。

市場人士指出，近期製造業與建築投資數據顯示，美國經濟部分領域仍面臨成長壓力。未來房貸利率走勢，仍將受到通膨、就業市場及聯準會（Fed）貨幣政策等因素影響。