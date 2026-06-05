洛杉磯失寵？海外買房客湧向邁阿密、紐約 前者吸歐洲客 後者多亞裔客

最新報告指出，洛杉磯房地產對海外買家的吸引力正明顯下滑。圖為洛杉磯的天際線。(記者子為╱攝影)

根據房地產 網站Realtor.com最新報告，2026年第一季，海外買家對美國房市的興趣持續存在，但熱門城市版圖正在改變。佛州 多個城市成為國際買家關注焦點，相較之下，洛杉磯 對海外買家的吸引力明顯下滑。

報告分析2026年1月至3月間，海外用戶瀏覽Realtor.com售屋資訊情況。數據顯示，國際買家約占全美線上看房需求的1.6%，低於2025年同期的1.8%，但仍高於疫情前2020年第一季的1.2%。

其中，邁阿密成為最受海外買家青睞城市，占國際需求10.3%；紐約排名第二，占4.7%；洛杉磯則以4.6%位居第三。其他熱門城市還包括奧蘭多（Orlando）與坦帕（Tampa）。

根據報告，長年被視為全球熱門房市之一的洛杉磯，近年對海外買家的吸引力正逐漸下降。數據顯示，洛杉磯的國際需求占比，已從2020年第一季的7.9%，降至2026年同期的4.6%。

來自北美其他國家的買家對洛杉磯的興趣，從2025年第一季的5.8%降至2026年的3.3%；歐洲買家從8.9%降至5.7%；亞洲買家則從8.9%降至6.1%。其中，大洋洲買家降幅最大，從18.2%腰斬至9.3%。

與此同時，德州達拉斯（Dallas）則逐漸成為海外買家新興熱門地點。根據報告，來自北美其他國家的買家對達拉斯的興趣，從2020年第一季的1.6%升至2026年第一季的2.7%；來自大洋洲與南美洲的需求也同步增加。

此外，邁阿密吸引更多歐洲買家關注，而亞洲買家對紐約市的興趣略有上升。

報告分析，洛杉磯吸引力下降，與其說是失去魅力，更像是競爭力在減弱。報告指出，加州近年因野火導致保險費暴漲，再加上高稅負，使房屋持有成本大幅增加，讓許多富裕海外買家卻步。

報告還提到，隨著部分高資產族群轉往邁阿密與達拉斯等城市，洛杉磯原本吸引國際富豪的社交圈與人脈網絡，也逐漸減弱，因此海外需求跟著流失。

加拿大買家仍是美國房市最大的海外買家來源，占2026年第一季國際流量37.8%。除加拿大外，對美國房市需求最高的海外國家，還包括墨西哥、英國、德國與澳洲。

根據報告，美國對加拿大商品加徵關稅後，加拿大買家對美國房市的興趣曾在2025年明顯下降，國際流量占比從2024年第一季的41.8%，降至2025年同期的34.8%。到了2026年第一季，則回升至37.8%，顯示加拿大買家正謹慎重返美國房市，但仍未恢復至關稅前水準。

除加拿大外，對美國房市需求最高的海外國家，還包括墨西哥、英國、德國與澳洲。