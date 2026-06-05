年增2% 橙縣中位房價122萬再創新高

橙縣房價再度刷新歷史紀錄，3月中間房價達122萬美元，年比增加2%。其中亞裔高收入和專業人士家庭持續進場，使得亞裔在當地房屋占有率居各族裔之首，將近總數三分之一。圖為橙縣海景。(記者楊青╱攝影)

亞裔 人口快速成長的橙縣 ，房價 再度刷新歷史紀錄；橙縣紀事報近日報導，橙縣3月中位房價達122萬美元，年比增加2%。其中，高收入亞裔家庭與專業人士持續進場購屋，使亞裔成為當地房屋自有率最高的族群，占比接近整體三分之一。

這也是橙縣中位房價繼2025年6月創下121萬美元高點後，再度突破新高。在全美高利率與經濟前景不確定性持續之際，橙縣房價仍逆勢上揚，受到地產市場高度關注。

房地產數據機構Attom最新報告指出，橙縣房價表現持續優於加州其他地區。今年3月，南加六縣住宅中位價為81萬美元，不僅較去年同期下滑1%，也比歷史高點低約3%；全加州住宅中位價則為73萬6000美元，同樣年減1%。相較之下，橙縣房價過去四年累計上漲21%，遠高於南加整體8%的漲幅。

房地產業者分析，房源短缺以及高薪家庭持續進場，是推升橙縣房價的重要原因。今年3月，橙縣待售房屋數量雖比去年同期增加32%，但仍較疫情前正常供給水準低38%。許多屋主因持有疫情期間的低利率房貸，不願出售或換屋，導致市場供應長期吃緊。

高房價也使購屋門檻持續攀升。以3月中位價122萬美元計算，若買家支付20%頭期款、約24萬4000美元，以平均6.1%的房貸利率估算，每月房貸支出約5921美元。若以房貸支出占家庭收入25%推算，家庭年收入至少需達28萬4000美元以上，且尚未包括地產稅、房屋保險、管理費與維修等額外開支。

值得注意的是，橙縣居民薪資增幅明顯追不上房價漲勢。聯邦薪資指數顯示，過去四年橙縣平均周薪僅增加13%，但房貸負擔卻暴增57%。與此同時，橙縣近兩年就業市場出現降溫，共減少約1700個工作機會，與此前10年平均每年新增2萬個職位形成鮮明對比。

儘管如此，橙縣仍持續吸引大量高收入族群與亞裔買家進場。根據加州房地產經紀人協會（C.A.R.）與人口統計資料，亞裔與白人家庭的購屋率最高，其中亞裔家庭近年在購屋能力上甚至超越白人家庭。亞裔家庭在當地的房屋自有率達29%，高於非西語裔白人家庭的23%；西語裔與非裔家庭則均為11%。

C.A.R.數據顯示，華裔、韓裔及印度裔專業人士近年已成為橙縣高價住宅市場的重要買盤來源，主要集中於爾灣、新港灘、約巴林達及富樂頓等學區與生活品質較佳城市。業界分析，當地科技、醫療及金融產業聚集，加上高收入雙薪家庭重視學區教育，部分家庭也具備海外資金與較高頭款能力，因此即使利率維持高檔，仍足以支撐橙縣高端住宅市場價格。