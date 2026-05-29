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鮑爾溫公園市廢棄校地 擬建104戶聯排屋

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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該地塊前身為Florence Flanner School，計畫興建104戶聯排...
該地塊前身為Florence Flanner School，計畫興建104戶聯排住宅。（Angeleno Associates提供）

南加華人聚居的鮑爾溫公園市，一處閒置多年的學校校地未來將改建為大型住宅社區。隨著南加州住房需求持續攀升，近年愈來愈多停用校地被重新規畫為住宅開發項目。

房地產媒體「The Real Deal」報導，開發商Storm Properties近日提出名為「Basset Village」的住宅計畫，擬在前Florence Flanner校址興建104戶聯排住宅（townhomes）。基地位於1314 North Leborgne Street，目前仍由Bassett聯合學區持有。

根據規畫，整體項目將興建20棟住宅建築，包含兩層與三層樓戶型，每戶均配有雙車位車庫。社區內也將設置私人公園、狗公園及訪客停車空間，以吸引家庭型買家入住。

該案由建築公司Angeleno Associates負責設計，並以土地持有方Bassett聯合學區命名為「Basset Village」。整體建築採地中海復興風格，主打低密度社區與郊區住宅氛圍。

目前開發案仍處環境審查階段，開發商正向地方政府申請地目變更及其他城市批准程序。若相關審批順利通過，工程預計11月動工，並於2028年6月完工，整體工期約19個月。

報導指出，加州近年持續面臨住房供給不足問題，州政府也不斷要求地方城市提高住宅興建量。在此背景下，愈來愈多閒置學校、老舊商場及低密度土地，被重新規畫為住宅用途。尤其疫情後，部分學區因招生下降與財務壓力加劇，不少停用校地尋求出售、重建，並回應地方住房需求。

除鮑爾溫公園外，南加州近期也陸續出現類似案例。例如，英格伍（Inglewood）目前正推動大型校地重建案，預計興建超過500戶聯排住宅。

Storm Properties過去也曾在洛杉磯南部Athens社區推動類似住宅開發案，之後轉售給大型建商KB Home開發。此次鮑爾溫公園項目若順利推進，將成為當地近年規模較大的聯排住宅社區之一。

「Basset Village」住宅建案規劃圖。（Angeleno Associ...
「Basset Village」住宅建案規劃圖。（Angeleno Associates提供）

鮑爾溫公園市一處閒置多年的學校校地，未來將改建為大型住宅社區。（Angeleno...
鮑爾溫公園市一處閒置多年的學校校地，未來將改建為大型住宅社區。（Angeleno Associates提供）

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