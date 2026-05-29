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金山科技富豪 投資納巴谷「提箱入住」豪華公寓式別墅

編譯組／綜合報導
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「斯丹利莊園（Stanly Ranch Residences）」提供的私人住宅價...
「斯丹利莊園（Stanly Ranch Residences）」提供的私人住宅價格從300萬美元到950萬美元不等。（取自Stanly Ranch官網）

Realtor.com新聞網報導，面對頂級住宅供應量銳減以及越演越烈的加價搶房大戰，舊金山富裕的科技新貴開始將目光投向更遠的地方–北邊車程約一小時、以連綿葡萄園與精緻莊園聞名的觀光勝地「納巴谷」。

長期以來，納巴谷一直是全球名流政要的避風港。然而，近期由人工智慧（AI）掀起的財富狂潮，正吸引一波全新客群：精通科技且身價不凡的高資產專業人士。這群買家正在尋找空間寬敞、能「提箱入住」的度假豪宅，而這類物件在寸土寸金、競爭慘烈的舊金山市區幾乎已不復存在。

灣區房產經紀人卡拉（Alexander Kalla）分析，受AI熱潮驅使，大量資金正尋找兼具隱私與格局的傳家級莊園。當舊金山市區頂級豪宅供不應求時，納巴谷便成為富豪擴張生活版圖的「天然洩壓閥」。

蘇富比國際物業（Sotheby′s International）經紀人艾林森（Matt Ellingson） 指出，目前在納巴谷頂級別墅建案「斯丹利莊園（Stanly Ranch Residences）」的買家中，灣區科技高階主管與風險投資家已佔了絕大多數。他直言：「這些人現在賺的錢多到誇張，來這裡買棟豪宅對他們來說根本只是九牛一毛。」

這座佔地96英畝的門禁型奢華社區，提供以下頂級配置與營運模式：

•頂級規格：每棟別墅均配備獨立跳水池、寬敞後院與主廚級廚房，並內嵌高檔家具與餐具。

•營運模式：規劃有40棟售價300萬至400萬美元的公寓式別墅，業主不在時可交由度假村出租，共享利潤；另有72棟售價最高達950萬美元的大型葡萄園獨立屋。

•買家優勢：什麼都不用做，帶個行李箱就能住進去。

Realtor.com高級經濟學家克里梅爾（Jake Krimmel）指出，這兩個市場對目前經濟壓力的反應大相逕庭。舊金山正因嚴重的房源斷層導致房價再度攀升；反觀納巴縣則出現輕微修正，一般住宅房價較去年同期下跌了近7%。這對急欲擴張房產版圖的舊金山富豪而言，無疑提供了一個絕佳的進場窗口期。

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