房貸利率降至6.25% 專家：仍可能再衝7%

5月25日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

5月25日當周，美國房貸利率 走勢分化。30年期固定房貸利率與20年期固定房貸利率分別降至6.250%與5.875%，10年期與15年期固定房貸利率則維持不變。不過，在通膨再度升溫及中東局勢持續緊張影響下，市場普遍預期，今年下半年房貸利率恐難明顯回落，甚至不排除再度逼近7%大關。

新公布的5月美國消費者信心指數反映民眾對經濟前景的不安。「經濟評議會」（Conference Board）公布，5月消費者信心指數為93.1，雖略高於市場預期，但仍低於4月修正後的93.8。其中，反映未來半年經濟與就業展望的「預期指數」僅74.4，持續低於通常被視為經濟衰退警戒線的80。

消費者對通膨、油價及生活成本上升的憂慮，正直接影響市場對聯準會 （Fed）降息的預期，也進一步牽動房貸利率走勢。

Churchill Mortgage房貸專家Kevin Watson表示，通膨重新升溫後，房貸利率便快速上揚，近期30年期固定房貸利率已從先前高5%區間升至約6.6%左右。只要通膨維持高檔，房貸利率短期內恐難明顯下降。

Mortgage Bankers Association董事會成員、Mphasis Digital Risk創辦人Jeff Taylor也表示，若伊朗衝突持續，今年剩餘時間房貸利率可能維持在6%中高段區間，甚至有機會升至7%左右。

Taylor指出，中東衝突推高能源價格與通膨後，投資人往往會拋售房貸抵押債券（MBS）與美國公債，導致殖利率上升，而殖利率攀升又會進一步推高房貸利率。

除了債券市場外，聯準會政策同樣影響市場情緒。Fed去年曾三度降息，但2026年至今仍未採取降息行動。根據CME FedWatch工具，目前市場對今年降息的預期已明顯降溫。

不過，多數專家仍認為，房貸利率不至於無限制飆升。一旦伊朗衝突降溫、能源價格回穩，通膨壓力有望減輕，債券殖利率與房貸利率也可能逐步回落。