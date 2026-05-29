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Safeway掀「超市改建潮」 將在舊金山建3500住房

編譯組／綜合報導
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位於舊金山850 La Playa St. （目前是 Safeway 超市）的擬...
位於舊金山850 La Playa St. （目前是 Safeway 超市）的擬建住宅綜合體的效果圖。（Steinberg Hart）

SF Gate新聞網報導，為了應對舊金山嚴峻的住屋危機，美國知名連鎖超市Safeway及其開發商夥伴近期釋出最新改建計畫，預計將拆除位於Outer Richmond的現有超市，原地改建為一座結合新超市的七層樓住商混合大樓。

Safeway母公司艾伯森（Albertsons Companies）與齊心房地產（Align Real Estate）已向舊金山規劃局遞交正式申請。若該案順利通過，現有的Safeway超市將被剷平，取而代之的是一座高85呎、基座保留Safeway超市的全新住宅綜合體。

Outer Richmond建案總開發面積近76萬6000平方呎（住宅占52萬、停車場18萬、商業空間6萬5000平方呎）。總規劃戶數共有562戶住宅（包含至少112戶平價住宅，戶數比去年11月的舊版規劃大幅增加）。

目前舊金山規畫局正進行審查，預計本月底向開發商提出回饋意見。開發商強調，新住宅將能讓在地的勞工家庭與長者「在如此美好的社區中安居樂業」。

事實上，這項建案只是艾伯森與齊心房地產大規模合作案的冰山一角。雙方正聯手推動一項野心勃勃的計畫，目標是將灣區六家Safeway門市轉化為住商混大樓。

目前，齊心房地產已陸續遞交在Marina、Bernal Heights、Outer Richmond以及Fillmore的改建計畫，預計總共將打造近3500戶住宅。

對於這波「超市改建潮」，各方論點精簡如下：

反對派（當地居民）：許多居民表達擔憂，例如濱海區計畫拆除67年老店改建 25 層住宅，被批評量體過大、破壞原有社區景觀。

支持派（房產專家）：專家則大讚此舉是突破舊金山長期房荒、引入新住宅供給的必要且關鍵的一步。

此外，這波改建風潮也延燒到其他連鎖超市。艾伯森與齊心房地產也正計畫在屋崙Rockridge現有的Trader Joe's超市上方，聯手打造一座擁有415戶單位的高層銀髮住宅。不過，該案目前並未包含在原地重建新超市的計畫。

舊金山 房地產 灣區

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