奇諾Town Center開發2住宅區 打造低維護、隨鎖隨走新風格

在奇諾Town Center區域，建商於總體規畫社區The Meadows內推出Ames與Easton兩大住宅項目。（記者啟鉻／攝影）

內陸帝國（Inland Empire）近年發展迅速，其中奇諾（Chino）更成為最具活力與成長潛力的城市之一。在市區南部蓬勃發展的Town Center區域，一座嶄新的現代住宅社區正逐步成形。建商Tri Pointe Homes於總體規畫社區The Meadows內推出Ames與Easton兩大住宅項目，以現代化、低維護、隨鎖隨走（Lock-and-Leave）的生活理念，重新定義南加州 年輕世代的居住方式。

不同傳統郊區住宅需要耗費大量時間打理庭院與維護空間，這兩個新建社區強調輕鬆、便利與高效率生活，特別適合首次購屋的年輕家庭、忙碌的專業人士，以及希望精簡生活空間、降低維護負擔的族群。

根據建商資料，Ames與Easton兩個社區比鄰而建，共同享有West Preserve Loop社區中心的生活配套。在南加州房價 持續高漲的新屋市場中，該社區以50萬美元起的相對親民價格，為買家提供進入高品質新建住宅市場的機會。

兩個社區在整體定位與價格帶上相近，但住宅規畫各具特色。Ames社區主要採聯排別墅（Townhome）設計，室內面積從1400多至2200多平方呎不等，提供2至4房格局；Easton則採用較具現代感的三聯棟設計，室內面積約1500至2000平方呎，規畫2至3房配置。兩個社區所有戶型皆標配全尺寸雙車庫，在強調空間效率的同時，仍兼顧實用機能。

建築外觀融合現代農舍風（Modern Farmhouse）與聖塔芭芭拉風格（Santa Barbara Style）等加州經典元素，整體線條簡潔俐落，兼具時尚感與溫馨氛圍。

以Ames社區為例，室內設計著重空間層次與動靜分離。部分較大戶型在一樓車庫旁規畫完整套房，配有獨立衛浴及步入式衣帽間，適合作為長輩房、客房，或近年需求大增的居家辦公空間。二樓則採全開放式設計，寬敞中島廚房、餐廳與客廳自然串聯，並延伸至戶外露台，提升家庭聚會與日常生活的互動感與儀式感。三樓則集中規畫主臥與次臥空間，將公共活動區與私人休息區有效區隔，提升居住品質與隱私性。

Easton社區的設計更強調空間效率與生活機能。一樓以車庫與儲藏空間為主，二樓作為家庭主要活動區域，三樓則配置臥室與洗衣空間，整體動線簡潔流暢，最大程度減少空間浪費，更符合現代都會家庭的實際需求。

社區公共設施也是一大亮點，居民可享有完善的休閒娛樂配套，包括公共游泳池、泡湯池、池畔遮陽小屋、俱樂部會所、多功能聚會空間以及露天燒烤區。社區同時設有寵物友善綠地與步道。

地理位置方面，The Meadows位奇諾市南側，可快速連接71、60及15號公路，往返奇諾岡（Chino Hills）、羅蘭岡（Rowland Heights）及東谷（Eastvale）等華人聚居城市十分方便。周邊亞洲生活機能成熟，多家亞洲超市、餐飲均在短車程內，前往Costco等大型零售商場也相當便利。

此外，社區隸屬奇諾谷學區（Chino Valley Unified School District），附近小學步行約10分鐘可到達，其它學校亦提供校車接送，對有學齡子女的家庭而言更具吸引力。