空置已久… 洛縣總醫院舊大樓打造新園區 重建計畫啟動

園區將重新變身為集住房和商業為一體的新型園區。（Centennial Partners）

洛杉磯 縣經濟機會發展部（DEO）近日發布一項主要計畫，詳細介紹對空置已久的洛杉磯縣總醫院（Los Angeles County General Hospital）及周邊園區的新總體規畫。該計畫將舊園區打造成集住房、經濟機會、社區服務為一體的新社區。

洛杉磯總醫院位播佑岡（Boyle Heights）社區，因其高聳龐大的莊嚴姿態，很難讓人不關注。這座醫院占地120萬平方呎，有19層樓高，於1934年建成，但因在1994年大地震 中受損，無法繼續使用。之後洛杉磯縣在這棟大樓鄰近地修建了洛杉磯總醫療中心，並在2008年將病人轉移至醫療中心。原來的總醫院大樓徹底荒廢。

對現有建築的重建計畫，以及周邊園區的新開發方案，從2023年起逐漸成形。當時，洛杉磯縣選定由Primestor與Bayspring等公司組成的Centennial Partners團隊，負責開發與主醫院相鄰、面積12英畝的「西園區（West Campus）」。

Centennial Partners對該園區提出的規畫包括：885個住宅單位，其中至少25%為可負擔住宅；16萬6000平方英尺的旅館空間；16萬8000平方英尺的零售空間；6萬5000平方英尺的實驗室與醫療辦公空間；8萬5000平方英尺的社區與公共服務空間；以及53萬1000平方英尺的停車空間。

「Boyle Heights Beat」報導指出，Centennial Partners的這項開發計畫預計最高將耗資10億美元才能完成。

根據Urbanize LA報導，最近洛杉磯縣公布的總體規畫草案（draft master plan），涉及園區中更大範圍的土地——約30.1英畝，屬於整個82英畝園區的一部分。因此，研究中所考量的開發潛力也明顯更高。

透過對總醫院大樓（General Hospital building）的適應性再利用（adaptive reuse），以及周邊地塊的重新開發，該計畫最高可能允許：3200戶住宅／約230萬平方英尺的住宅用途空間；40萬平方英尺的辦公空間；73萬5000平方英尺的醫療辦公空間；32萬0000平方英尺的零售空間等。根據提案，大量的住宅單位將設置於總醫院大樓內部。

計畫還包括為園區設置七個主要車輛入口，以及其他交通改善措施，例如：交通轉運中心（mobility hub）、園區內部步道與人行道網絡、自行車設施，以及多個庭院、袖珍公園（pocket parks）和一個大型中央前廣場（forecourt），該廣場將作為整個園區的城鎮廣場（town square）。

這項總體規畫的完整開發，雖然未必會達到最高允許容量，但預計將分多個階段進行，整體開發期長達25年。