洛市中心新建12層住宅樓 全供極低收入族

位於洛杉磯市554 South San Pedro Street的開發案將興建一棟12層住宅大樓，提供104個住房單位。(取自Large Architecture)

洛杉磯 市中心遊民聚集區「Skid Row」天際線再現變化。一項新的支持性住房開發案正在San Pedro街動工興建，預計打造一棟12層住宅大樓，提供104戶住宅單位，幾乎全數鎖定極低收入 族群，進一步擴大當地可負擔住房供給。

該案位於554 South San Pedro Street，鄰近第六街與San Pedro街交會處，由Weingart Center持有土地，並由Related California負責開發。根據規畫，項目將興建一棟12層樓高的支持性住房大樓，共設104個單位，其中103戶為「極低收入」可負擔住房，另設一戶一房型管理人單位。整體停車配置僅設兩個車位，顯示開發定位以步行與公共運輸為導向。

建築設計由Large Architecture操刀，採現代風格中型住宅設計，規畫包含地面層公共大廳與住戶共享設施，並設置屋頂公共活動空間。項目還將提供室內廚房、洗衣設施及共享空間，並結合現場社會服務，協助住戶穩定生活。

根據Urbanize LA報導，該案已進入施工階段，現場可見工程人員進駐作業。Weingart Center在其項目頁面中將此案列為「Weingart Tower 2」，地址範圍涵蓋554至562號，並確認整體戶型配置以單間為主，搭配一戶管理單位。

此開發案為Weingart Center在Skid Row地區推動的多塔式重建計畫之一，目標是在當地新增數百戶永久性支持性住房。該模式結合住房與心理健康、就業輔導等服務，被視為應對無家可歸問題的重要策略。

在此之前，Weingart Center已於鄰近地塊完成兩棟大型住宅大樓，分別為19層與17層，合計提供近600個單位，為洛杉磯規模最大的支持性住房開發之一。隨著第三棟大樓動工，該區整體住房供給將進一步擴大，並逐步形成以服務整合為核心的社區聚落。