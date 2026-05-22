中東局勢未明 房貸利率升至6.375%

5月18日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.375%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

5月11日當周，美國房貸利率 全面走升，30年期固定房貸利率升至6.375%。在中東局勢持續緊張、能源價格與通膨疑慮升溫背景下，美債殖利率 攀升，房貸利率也同步上揚，市場對未來利率走勢的不確定性明顯升高。

根據Mortgage News Daily（MND）數據，近期房貸利率反彈，主要受到市場對中東衝突風險升高的憂慮影響。投資人擔心局勢變化恐推升油價與通膨，進一步影響聯準會 （Fed）降息時程，帶動10年期美債殖利率走高，房貸利率也同步上升。

MND營運長Matthew Graham指出，債券市場已開始向華府釋放警訊。他說︰「債券市場正在告訴政治人物，若不認真結束這場戰爭，後果恐愈來愈嚴重。」

事實上，房貸利率自中東衝突爆發後波動明顯加劇。30年期固定房貸利率從3月初的5.99%，一路升至3月底的6.64%，之後曾於4月短暫回落，但近期隨著市場對中東局勢的擔憂再度升溫，利率再次反彈。

不過，相較過去幾輪升息周期，美國大型建商目前對利率波動的承受能力已有所提高。由於不少建商持續透過買低利率方式替購屋者補貼貸款利率，因此仍能吸引部分買家進場。

瑞銀（UBS）房屋建商分析師John Lovallo日前表示，雖然利率仍是市場挑戰，但目前仍處於建商可以運作的區間。他說︰「利率上升速度很快，但如果戰爭局勢出現轉機、油價回落，利率也可能同樣快速下降。」

Lovallo認為，春季購屋季期間，多數建商平均訂單量仍持續成長，「住房需求依然強勁」。

全美房地產經紀人協會（NAR）最新數據也顯示，4月待完成銷售房屋較前月與去年同期均有所增加，反映即使經濟前景不確定、房貸利率回升，市場仍有部分買盤回流。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，儘管經濟不確定性增加、房貸利率略為上升，但買家仍帶著審慎樂觀態度重返市場。一旦房貸利率回落至今年稍早水準，市場需求將進一步升溫。

不過，市場人士普遍認為，接下來房貸利率走勢仍高度取決於通膨數據、聯準會政策以及中東局勢後續發展，不確定性仍高。