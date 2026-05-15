「賣方融資」新興房貸 買家：像中樂透

在加州房價、房貸利率都高的市場，「賣方融資」（Seller Financing）這種繞過傳統銀行、由買賣雙方直接建立借貸關係的模式，正在增長中。賣屋示意圖。（Pexels）

舊金山 SFGATE新聞網報導，對於加州 藝術家艾瑞克 （Eric Rewitzer）與妻子安妮（Annie Galvin）來說，能搬離居住30年的舊金山，在阿馬多爾縣買下那棟擁有13英畝土地、木構造房屋與小畫室的夢想家園，簡直是不可思議的奇蹟。當時他們雖然心動，卻根本負擔不起房價。

沒想到兩個月後，故事出現了轉折。2019年1月，一名女子走進他們在舊金山的畫廊，表明自己就是那棟房子的屋主。她對這對夫婦印象極佳，且房子尚未售出，因此主動提議了一種特殊的成交方式：由屋主親自擔任「銀行」的角色。

這種模式被稱為「賣方融資」（Seller Financing）。在加州房價、房貸利率都高的市場中，這種繞過傳統銀行、由買賣雙方直接建立借貸關係的模式，正重新受到關注。

這對夫婦與賣家達成協議：支付10萬美元首付款，其餘款項分為六年期貸款，每月按3%的優惠利率償還，並在期末償還一筆「氣球式支付」（Balloon payment，即最後一筆大額尾款）。在律師、房貸經紀人與房仲的共同見證下，合約保障了雙方權益。

2025年，當艾瑞克夫婦付清最後一筆尾款時，雙方共進午餐慶祝。艾瑞克感嘆道：「這真的是很棒的經驗，就像是人與人之間釋出的善意。她就像我們的神仙教母，但對她來說，我們願意接手並承擔這棟房產的責任，也是幫了她大忙。」

雖然「賣方融資」目前僅占加州房地產市場約6%，但其受歡迎程度正在上升。數據顯示，2023年至2024年間，此類交易成長了8%。

聖地牙哥Redfin房仲札羅南迪亞（David Zarraonandia）指出，許多經紀人因缺乏經驗而不願主動推銷，導致屋主不了解這項選擇。他認為，這對想規避昂貴稅負的賣家極具吸引力，「這就像收租金一樣，但你把房子賣給別人的同時，還能自訂貸款條件。」

札羅南迪亞補充：「對於某些買家來說，這筆交易簡直像中了樂透。」這種模式在1970與80年代高利率時期曾盛極一時，如今隨著房貸利率居高不下，正迎來小規模復興。

儘管優點不少，專家仍提醒「賣方融資」並非主流。對買家而言，貸款期限通常較短，期末的大額尾款可能造成沉重的財務負擔。對賣家來說，一旦買家違約，必須親自處理昂貴且耗時的止贖（法拍）程序，還得承擔房屋修繕費用。