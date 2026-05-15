我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中南海茶敘 習親自導覽 川普讚：很美的地方 我可能不想走了

中企業家至少10名出席川習國宴 「這4人」同桌馬斯克、黃仁勳

「賣方融資」新興房貸 買家：像中樂透

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在加州房價、房貸利率都高的市場，「賣方融資」（Seller Financing）...
在加州房價、房貸利率都高的市場，「賣方融資」（Seller Financing）這種繞過傳統銀行、由買賣雙方直接建立借貸關係的模式，正在增長中。賣屋示意圖。（Pexels）

舊金山SFGATE新聞網報導，對於加州藝術家艾瑞克（Eric Rewitzer）與妻子安妮（Annie Galvin）來說，能搬離居住30年的舊金山，在阿馬多爾縣買下那棟擁有13英畝土地、木構造房屋與小畫室的夢想家園，簡直是不可思議的奇蹟。當時他們雖然心動，卻根本負擔不起房價。

沒想到兩個月後，故事出現了轉折。2019年1月，一名女子走進他們在舊金山的畫廊，表明自己就是那棟房子的屋主。她對這對夫婦印象極佳，且房子尚未售出，因此主動提議了一種特殊的成交方式：由屋主親自擔任「銀行」的角色。

這種模式被稱為「賣方融資」（Seller Financing）。在加州房價、房貸利率都高的市場中，這種繞過傳統銀行、由買賣雙方直接建立借貸關係的模式，正重新受到關注。

這對夫婦與賣家達成協議：支付10萬美元首付款，其餘款項分為六年期貸款，每月按3%的優惠利率償還，並在期末償還一筆「氣球式支付」（Balloon payment，即最後一筆大額尾款）。在律師、房貸經紀人與房仲的共同見證下，合約保障了雙方權益。

2025年，當艾瑞克夫婦付清最後一筆尾款時，雙方共進午餐慶祝。艾瑞克感嘆道：「這真的是很棒的經驗，就像是人與人之間釋出的善意。她就像我們的神仙教母，但對她來說，我們願意接手並承擔這棟房產的責任，也是幫了她大忙。」

雖然「賣方融資」目前僅占加州房地產市場約6%，但其受歡迎程度正在上升。數據顯示，2023年至2024年間，此類交易成長了8%。

聖地牙哥Redfin房仲札羅南迪亞（David Zarraonandia）指出，許多經紀人因缺乏經驗而不願主動推銷，導致屋主不了解這項選擇。他認為，這對想規避昂貴稅負的賣家極具吸引力，「這就像收租金一樣，但你把房子賣給別人的同時，還能自訂貸款條件。」

札羅南迪亞補充：「對於某些買家來說，這筆交易簡直像中了樂透。」這種模式在1970與80年代高利率時期曾盛極一時，如今隨著房貸利率居高不下，正迎來小規模復興。

儘管優點不少，專家仍提醒「賣方融資」並非主流。對買家而言，貸款期限通常較短，期末的大額尾款可能造成沉重的財務負擔。對賣家來說，一旦買家違約，必須親自處理昂貴且耗時的止贖（法拍）程序，還得承擔房屋修繕費用。

舊金山 加州 艾瑞克

上一則

保險免費洗牙沒那麼簡單 華人收百元帳單才知...

下一則

南加僑界最高規格送別張素久

延伸閱讀

密爾谷農莊主人 想用房子交換Anthropic股票

密爾谷農莊主人 想用房子交換Anthropic股票
AI產業催熱舊金山房市 9房屋溢價超過200萬元成交

AI產業催熱舊金山房市 9房屋溢價超過200萬元成交
屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列

屋崙房價跌至近10年最低點 降幅位居全美前列
私密景點／達爾文鎮獨立屋房價僅8.5萬元 網紅紛打卡

私密景點／達爾文鎮獨立屋房價僅8.5萬元 網紅紛打卡
金山「隱密階梯」最高處樹屋掛牌 售價不到90萬

金山「隱密階梯」最高處樹屋掛牌 售價不到90萬
灣區公寓價格持續下跌 舊金山部分社區回漲

灣區公寓價格持續下跌 舊金山部分社區回漲

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
ICE突襲包括迪士尼郵輪在內的多艘郵輪，並逮捕28人，涉嫌兒童色情內容相關罪名。圖為迪士尼郵輪。路透社

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

2026-05-07 14:45

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝