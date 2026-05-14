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投資加州房產 「1031置換」延稅妙招

記者啟鉻／洛杉磯報導
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對於華人新移民來說，加州的房地產市場既充滿活力，也極具收益潛力。（示意圖取自un...
對於華人新移民來說，加州的房地產市場既充滿活力，也極具收益潛力。（示意圖取自unsplash）

對於華人新移民來說，充滿活力的南加州房地產市場，極具收益潛力。無論是投資者，還是希望調整房產組合的華人房主，充分利用1031資產置換（1031 Exchange），可以在不承受即時財務壓力的情況下擴大房地產投資組合。不過華人律師李紅提醒，過程中常常發生的是在規定期間內交易沒有成功，導致資產置換失效，進而買賣雙方進行法律訴訟，對簿公堂。

根據加州房地產結算與過戶服務公司CONSUMER'S TITLE COMPANY提供的資訊，1031資產置換，簡稱1031置換，也稱為「同類型置換」，是一種延遲繳納稅款的工具。簡單來說，1031置換讓投資者可以將出售房產的收益用於新的房產，而不會立刻產生稅務負擔，讓投資者能在不承受即時財務壓力的情況下擴大房地產投資組合。在加州，房產價值和稅務普遍高於其他州，因此這種策略尤其受歡迎。

不能用於購買自住房

律師李紅認為，對於希望房地產投資能使收益持續增長的投資者來說，運作1031置換是比較穩妥方法。關鍵是要在「規定期限」內完成。該方法適合出租房、商業地產、投資土地項目上。不能用於購買自住房等交易。最大風險是一旦投資者貸款失敗、賣方毀約等，投資者在規定期限內無法完成資產置換操作，進而產生糾紛，發生法律訴訟。

在加州，房產價格通常高於全美平均水平，這意味著投資風險與回報都相對較高，同時也可能面臨龐大的稅務負擔。舉例來說，如果在聖地牙哥出售一處出租房產，獲利50萬美元，按照常規，需要對這筆收益繳納資本利得稅。然而，透過1031置換，可以將這筆收益再投資於另一處出租房產，使財富得以不中斷地增長。這種策略特別適合希望保留資本、尋求長期增值的投資者。

不過，需要提醒的是，要成功完成1031置換需要遵守明確的流程和時間規範。首先，投資者需要評估這種策略是否符合自身財務目標，例如是否希望擴大房產組合，或將投資類型從住宅出租轉向商業房產。接著，根據國稅局的規定，必須透過合格中介來進行置換，這個中介負責保管出售收益，並確保資金再投入替換房產，投資者本人不能直接接觸這筆資金。房產出售後，投資者有 45天的時間確認潛在的替換房產，並必須在出售日起180天內完成新的房產交易。替換房產需符合「同類型」要求，也就是性質或用途相似，例如出租房只能換成出租房，不能換成自住房。整個過程中，時間管理與專業指導都非常重要。

保留更多資金再投資

1031置換對加州房地產投資者的好處，不僅是延遲繳稅。首先，它可以保留更多資金以進行再投資。高房價下，即使是小幅盈利，也可能產生不小的稅負，而透過1031置換，收益可以繼續為投資者工作，用於購買能產生更多收入或長期增值的房產。其次，它提供了轉向高收益房產的機會，幫助投資者從表現不佳的房產轉向潛力更高的房產，而不必將大筆利潤用於繳稅。

是否適合進行1031置換，取決於個人投資目標和房產組合規畫。如專注於擴大房產投資並希望最大化資本效益，這無疑是一個值得考慮的策略。不過，因流程比較複雜，諮詢房地產及稅務專業人士是明智之舉。在競爭激烈的加州市場中，善用1031置換可以讓投資更靈活、保留資金，並保持領先優勢。提醒：本內容僅供一般資訊參考，並不構成法律或稅務建議。

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