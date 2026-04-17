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資金100%到位 「米慎奇蹟」大型可負擔住房動工

編譯組／綜合報導
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大型開發計畫「La Maravilla」（意為「米慎區的奇蹟」，Marvel i...
大型開發計畫「La Maravilla」（意為「米慎區的奇蹟」，Marvel in the Mission）效果圖。（取自MEDA官網）

舊金山紀事報報導，每天進出米慎16街（16th Street Mission）BART車站的通勤族，近期應該都發現了熟悉的街角已換上新貌：一棟屹立數十年的老舊建築已經拆除，取而代之的是施工圍欄，背後正緊鑼密鼓地進行一項指標性工程。這座136單元的建案將重塑米慎區的交通樞紐，成為支持性住房的新典範。

這棟九層樓高的建築是大型開發計畫「La Maravilla」（意為「米慎區的奇蹟」，Marvel in the Mission）三棟規劃建築中的首發項目。雖然正式開工儀式預計於本月下旬舉行，但位於米慎街1979號的工地已提早動工。

由米慎住宅開發公司（Mission Housing Development Corp.）與米慎經濟發展局（MEDA）聯合開發，該計畫將在16街與米慎街東北角提供382戶平價住宅，其中大部分將撥給家庭居住。首棟興建的建築將結合平價住宅與現場支援服務，旨在幫助曾經無家可歸的居民重拾生活穩定。

米慎住宅執行董事莫斯（Sam Moss）感嘆道，現在開發平價住宅或支持性住房的壓力前所未有，不僅融資難度創下產業史新高，獲得的支持也日益減少。他直言，每天走過工地看到真的在動工，都還覺得需要「捏一下自己」才能相信這不是夢，並說：「2025年最後三個月，團隊成員拚盡全力，創造了一個不小的奇蹟，才完成了所有資金的結算。」

該項目獲得了舊金山市住房與社區發展辦公室挹注6100萬美元。此外，Merritt Community Capital、西聯銀行（Western Alliance Bank）及近年擴展至舊金山的五星銀行（Five Star Bank）也提供了關鍵資金。

儘管融資是難關，但後續營運更是一大挑戰。舊金山市政府近期正重新審視對待無家可歸者與支持性住房的方式，部分人士對傳統的「住房優先」（Housing First）模式提出質疑。

莫斯表示，這類建築的營運難度遠高於興建。他強調，「米慎奇蹟」案將是近年來少數「資金100%到位」的建案，目標不只是蓋出最好的支持性住房，更要維持高品質的管理，讓周邊社區也跟著受益。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在聲明中表達了堅定的支持：「我們政府致力於提供更多平價住宅，讓下一代舊金山人能在這座熱愛的城市養家糊口。這項計畫將為居民提供穩定性，同時強化米慎社區。」

舊金山

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