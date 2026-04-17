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安那罕批准大型住宅開發案 舊電影院變身447戶公寓

橙縣訊
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安那罕（Anaheim）一座已停業的Regal Edwards Anaheim ...
安那罕（Anaheim）一座已停業的Regal Edwards Anaheim Hills電影院即將被拆除，並規劃重建為共447套公寓的住宅社區。（Google Maps截圖）

橙縣商業日報（Orange County Business Journal）報導，安那罕（Anaheim）一座已停業的Regal Edwards Anaheim Hills電影院即將拆除，並規劃重建為住宅。安那罕市議會近期初步通過重建安那罕岡節慶購物中心（Anaheim Hills Festival Shopping Center）的計畫。

總部在阿里索維耶霍（Aliso Viejo）的Shea Properties，計畫拆除約6萬2000平方呎的Regal Edwards Anaheim Hills電影院（2022年關閉），並在其所在的85.7英畝土地上建造一棟四層、共447套的公寓樓，並有停車設施。

此項目正值安那罕努力達成區域住房需求配額（RHNA）之際，閒置或老舊的娛樂與商業地產，成為重建重點。

安那罕市官員表示，Shea的計畫可更新自1992年建成的購物中心，並協助城市達到州政府的住房目標。安那罕RHNA目標為1萬7453套住房。

Shea表示，這將是當地10年來首個公寓項目。市議員Natalie Rubalcava支持該項目，她表示，該區確實需要更多發展，安那罕也需要在全市範圍內分布多家庭住宅。

該開發案新增447套住宅，其中45套預留給中等收入家庭，並改造以往僅作零售用途的商場。城市規劃人員指出：「這實際上是對閒置用地的再投資。」Shea Properties將擔任主要開發商、管理者及營運者。目前，這座56萬7000平方呎的零售中心，由俄亥俄州教師退休系統（State Teachers Retirement System of Ohio）旗下的退休基金OTR持有。

安那罕市長Ashleigh Aitken與部分居民反對該項目，關注野火風險與交通安全。市府委託的研究顯示，最壞情況下，該項目可能增加約七分鐘的疏散時間。

Shea Properties已承諾提供資金支持安那罕消防及救援局（Anaheim Fire & Rescue）和警局的公共安全工作，包括野火防備與緊急應變改善措施。

該項目同時將重塑購物中心布局，規劃開放空間，包括公共公園與狗狗公園，並為住戶提供游泳池、SPA、會所、共用工作空間及健身中心等設施。總計約10萬3000平方呎的開放空間，將結合私人住宅區與公共區域，市府表示，這將有助打造更具社區感的環境。

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