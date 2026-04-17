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房貸利率回落至5.875% 房市溫和復甦但變數仍多

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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4月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。(佳信貸款-劉...
4月13日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.875%。(佳信貸款-劉豔秋提供)

4月13日當周，美國房貸利率與上周相比整體小幅回落，其中30年期固定房貸利率降至5.875%。在利率回落之際，最新經濟數據顯示通膨壓力仍具變數，加上能源價格波動與市場需求回溫，房市前景呈現「溫和復甦但不確定性升高」的格局。

全美獨立企業聯盟（NFIB）3月小型企業樂觀指數，從2月的98.8下降至95.8。首席經濟學家Bill Dunkelberg指出，油價大幅飆升已對企業主與消費者信心造成衝擊。

通膨方面，3月生產者物價指數（PPI）年增率由2月的3.4%升至4%，顯示企業端成本壓力仍在累積。不過，聯準會更關注的核心通膨表現相對溫和。數據顯示，3月核心物價年增率為2.6%，略低於市場預期，主要受到處方藥與非處方藥價格分別下滑1.0%與1.5%的影響。

房市方面，儘管貸款利率在3月中後段回升，但市場需求仍展現韌性。房地產科技公司Zillow發布的3月市場報告指出，房貸利率自2月底的5.98%上升至3月底的6.38%，侵蝕部分可負擔性優勢，使典型每月房貸支出（未含稅與保險）較2月增加約1.5%。儘管如此，市場需求並未明顯降溫，Zillow平台上每筆待售房源的日均瀏覽量較去年同期大增32%，顯示買氣仍明顯高於庫存成長速度。

不過，能源價格在3月的快速上升，為房市增添不確定性。分析指出，能源成本不僅影響通膨預期，也可能壓縮家庭可支配收入，使部分購屋族在決策上轉趨保守。

另一方面，房市研究機構Redfin指出，除了少數如機票價格，目前尚未看到能源價格全面傳導至其他物價類別。同時，隨著部分關稅措施鬆動，家居用品價格仍維持疲弱，有助於抑制核心通膨。

Redfin表示，市場原先擔憂聯準會今年可能再次升息，但從最新通膨與就業數據來看，升息壓力已有所緩解。在中東局勢持續動盪、能源價格波動加劇的背景下，聯準會短期內更可能採取觀望立場，維持利率不變。

聯準會 利率 貸款

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