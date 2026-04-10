SpaceX投資人1.25億買太浩湖1莊園 當地最高成交價翻倍

SpaceX投資人朱維特森（Steve Jurvetson）以1.25億美元天價買下太浩湖一莊園，是當地房市原最高成交價紀錄的兩倍多。圖為Space X公司的logo。（美聯社）

SF Gate報導，矽谷 知名風險投資家朱維特森（Steve Jurvetson）傳出於前周以1.25億美元的天價，購入位於太浩湖（Lake Tahoe）的湖畔莊園，打破該地區史上最高住宅成交紀錄。

朱維特森身價億萬，是Tesla與SpaceX 的早期投資人，目前仍擔任SpaceX董事。市場預期SpaceX將於今年進行具里程碑意義的首次公開募股，屆時公司估值有望達到1.75兆美元，並使創辦人馬斯克 （Elon Musk）晉身全球首位「兆元富翁」。

隨著IPO預期帶來的巨大財富增值，朱維特森顯然已提前展開資金布局。根據《彭博社》報導，一家與朱維特森關聯的有限責任公司（LLC）近日大手筆掃貨：

•1.25億美元：購入位於斜坡村（Incline Village）的湖畔核心物業。

•700萬美元：買下相鄰地塊以擴張領地。

•460萬美元：上個月甫於同區域購入另一棟豪宅。

儘管朱維特森的創投公司尚未對此置評，且《SFGATE》未能獨立證實該LLC與其本人之關聯，但根據3月25日成交的房產契約顯示，買方支付了高達 51萬2500美元的轉讓稅，推算其交易金額確實為1.25億美元。

此次交易令先前的紀錄相形見絀。太浩湖原先的最高成交紀錄為2024年由賭業大亨維恩（Steve Wynn）所建別墅創下的6200萬美元。換言之，朱維特森此次出手直接將該區房價天花板推高了一倍以上。

據悉，這座以1.25億美元成交的豪宅採「場外交易」方式完成。根據房產平台Zillow的資訊，面積超過2萬1000平方呎，擁有六間臥室及高達14間衛浴。

成交地點「斜坡村」位於內華達州側，因深受超級富豪青睞而獲得「所得村」（Income Village）的戲稱。該區除了擁有絕美的湖光山色與專屬滑雪場外，最大的優勢在於內華達州不徵收州所得稅。

分析指出，加州議會近期提議針對資產超過十億美元的富豪徵收5%的一次性「財富稅」，促使眾多億萬富翁加速「脫離加州」。由於目前的稅收提案將房地產排除在財富計算之外，轉向內華達州置產已成為矽谷精英階層避險與節稅的首選方案。