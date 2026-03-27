羅斯密市打造嘉偉走廊 Garvey Village拚建成指標生活社區

南加州羅斯密市Garvey Village綜合開發案效果圖。(市府提供)

南加州華人聚居的羅斯密市正在計畫實施「嘉偉街走廊特定計畫（Garvey Avenue Corridor Specific Plan）」，力圖打造城市亮點，吸引外來居民及遊客，繁榮市區經濟。最近，有開發商希望在嘉偉街區開發商住混合建築，名為Garvey Village。

市府高級規畫師Annie Lao說，該計畫的名稱尚未正式命名，項目也處於初始階段，最後還需市議會批准通過。

據市府提供的最新資訊，由美西著名建商Trumark Homes領銜開發的Garvey Village綜合開發案，地址為8001 Garvey Ave.目前已正式進入預申請（Pre-Application）階段。該項目座落於嘉偉街（Garvey Avenue）特定計畫區內，占地約15.8英畝，開發目的是透過「激勵綜合用途」的規畫，整合住宅、飯店與商業設施，為地區發展注入全新活力。

市府表示，該計畫的核心亮點之一在於其多層次的住宅計畫，預計提供201個單位。其中包括65棟舒適的兩層獨棟住宅、80個三層雙併單位，以及56戶現代化的三層聯排別墅。每戶家庭均配置專屬的兩車位車庫，社區內規畫了休閒中心、開放式綠地與寵物公園，充分兼顧居住品質與鄰里互動。

除了居住機能，Garvey Village也將引進一座六層樓、擁有187間客房的飯店，總建築面積約10萬平方呎。緊鄰飯店的是一座三層樓的商務大樓，未來將涵蓋辦公空間、異國料理餐廳、美食廣場與咖啡吧。為了解決停車需求，商業區除了地面車位外，還將興建一座專屬的兩層樓停車建築，以支持龐大的商務與休閒人流。

這項綜合開發案自2025年7月提交初步規畫圖以來，開發團隊已與市府規畫、建築安全等部門進行多次深度溝通。開發商目前正積極與市議會及規畫委員會對話。市府指出，這項開發案不僅是一次土地開發，更是對羅斯密市未來生活型態的重新定義。希望Garvey Village在完善的公共設施與商業機能支持下，成為當地兼具便利性與高品質生活的指標社區。

據了解，羅斯密目前在實施城市規畫藍圖上正雄心勃勃，市議會於2014年5月13日授權編製「Garvey Avenue走廊特定計畫」及其環境影響報告（EIR），並選定Moore Iacofano Goltsman, Inc作為開發該計畫的顧問團隊。該公司是一家具備多領域專業的顧問公司，專長於都市規畫與設計、多樣化交通規畫、公眾外展服務、共識建立、溝通與技術工具，以及環境審查。

對於所謂的「特定計畫」，就是針對城市內某個定義明確的地理區域，所制定的一份綜合性規畫與分區準則文件。其目的是為了確保城市內特定區域能進行有序的開發與改良。建立特定計畫是為了引導該區域的發展，這些區域通常具備獨特的地理位置、地形特徵、土地用途及所有權模式。