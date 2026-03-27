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通膨、戰事雙夾擊 房貸利率升至6.25%

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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3月23日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
3月23日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為6.250%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月23日當周，美國房貸利率與上周相比全面上升，30年期固定房貸利率升至6.250%。在通膨壓力持續、地緣政治風險升溫，以及聯準會（Fed）政策立場偏審慎的多重因素交織下，房貸利率本月以來呈現上行走勢，對春季房市帶來不小壓力。

市場分析，近期利率上升的主因之一，來自通膨預期再度升溫。持續的國際局勢緊張，尤其與伊朗相關的衝突，使能源與運輸成本面臨上行風險。儘管油價本身波動仍具不確定性，但供應鏈潛在干擾已讓市場擔憂通膨壓力可能外溢至更廣泛領域，進一步影響整體物價水準，這也使長天期利率難以回落。

另一方面，聯準會近期政策訊號也加重了市場對利率維持高檔的預期。決策官員普遍認為，目前通膨仍高於2%的政策目標，加上最新公布的批發價格數據高於市場預期，使決策層對短期內降息持保留態度。市場因此調整對未來利率路徑的預期，進一步推升房貸利率水準。

經濟數據方面，近期表現呈現分歧，也增加市場不確定性。2月失業率上升，並出現9萬2000個就業機會流失，原本可能為降息提供理由。然而隨後公布的通膨數據顯示，年增率維持在2.4%，不僅未見明顯降溫，仍高於聯準會目標，削弱市場對寬鬆政策的期待。在此情況下，貸款機構為因應風險，傾向提前上調房貸利率報價。

房市基本面同樣對利率走勢形成支撐。數據顯示，獨立屋新屋開工量較去年同期下滑，導致市場供給持續偏緊，房價維持在相對高位。

整體而言，房貸利率受多重因素影響，包括通膨走勢、聯準會政策、經濟數據及全球局勢等。本月以來，這些因素同時偏向推升利率，使市場借貸成本上升。隨著春季購屋旺季展開，利率走勢仍將是影響買氣與市場表現的關鍵變數。

寬鬆政策 利率

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