柯波拉創作「教父」基地 密爾谷老屋675萬求售

灣區密爾谷月桂街8號房宅及附近街區鳥瞰圖。(取自谷歌地圖)

舊金山紀事報報導，在「教父」（The Godfather）成為美國影史最偉大的作品之前，導演法蘭西斯·柯波拉（Francis Ford Coppola）正是在加州密爾谷的一間小木屋裡，構思出這部電影最具代表性的開場戲。如今，這處充滿歷史意義的房產正式掛牌上市，開價675萬美元。

該物業位於月桂街8號（8 Laurel St.），座落在鄰近密爾谷市中心的精華地段。

根據柯波拉於2016年接受NPR採訪時的回憶，他當時就在這座單房小木屋中重新推敲劇本。他最初打算以婚禮戲作為開場，但在這間小屋裡，他決定改寫成如今眾所周知的經典畫面：在黑暗中，葬儀社老闆包納薩拉（Bonasera）緩緩向柯里昂（Don Corleone）哀求正義。

雖然舊金山北灘的「翠斯提咖啡館」（Caffe Trieste）也常被視為「教父」劇本的孕育地，但密爾谷的這處居所，顯然見證了這部傑作最重要的創意突破。

柯波拉曾坦言，當時他與原著作者普佐（Mario Puzo）對黑幫組織其實一知半解。他透露：「我對當時剛因「瓦拉奇報告」而曝光的五大家族一無所知，普佐也一樣。他寫這本書純粹是為了賺錢養家，覺得這題材有商業潛力。」

這處建於1907年的房產不僅與「教父」有關，更見證了新好萊塢電影的崛起。根據售屋資訊，該地產還包含以下歷史亮點：

•「美國風情畫」誕生地：盧卡斯（George Lucas）與妻子瑪西亞曾在車庫上方的馬車房進行「美國風情畫」（American Graffiti）的剪輯。

•音樂人足跡：傳奇樂團「傑佛遜星船」（Jefferson Starship）的貝斯手西爾斯（Pete Sears）也曾居住於此。

•建築配置：物業包含主建築、柯波拉當年的獨立寫作小屋，以及位於車庫上方的公寓。

1973年，「教父」橫掃奧斯卡最佳影片及最佳改編劇本獎。隨後的幾十年間，柯波拉在北加州持續擴張他的事業版圖，包括收購納帕谷歷史悠久的英格努克酒莊（Inglenook）、建立柯波拉酒莊（Francis Ford Coppola Winery），以及經營頂級度假村系列。

這處別具意義的房產已於3月15日由Compass房地產經紀人代為掛牌。