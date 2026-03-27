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40萬元卡位舊金山房市 公寓成熱點

編譯組╱綜合報導
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舊金山–屋崙–佛利蒙都會區房地產市場近期呈現供應緊縮、價格微調的特殊走勢。(取自舊金山市府臉書)
舊金山–屋崙–佛利蒙都會區房地產市場近期呈現供應緊縮、價格微調的特殊走勢。(取自舊金山市府臉書)

Realtor.com報導，根據最新發布的月度住房報告顯示，美國西部房地產市場正呈現復甦態勢，待售活躍房源較去年同期成長12.2%。然而，舊金山–屋崙–佛利蒙都會區卻走出獨立行情，呈現供應緊縮、價格微調的特殊走勢。

在舊金山都會區，房地產市場正變得更加精簡且高效。數據顯示，該區待售房源總數較去年同期減少5.6%，而新上市房源更是大幅下滑9.4%。儘管選擇減少，但市場去化速度依然強勁。

目前該區住房掛牌價中位數為85萬9000美元，較去年下降2.6%；每平方呎單價中位數也同步下滑3.7%。

房屋待售天數較去年減少1天，且降價房源比率微幅下降0.6個百分點。這顯示在目前的價格環境下，條件優質的物件仍能迅速吸引買家出手。

相較於舊金山的緊湊，整個美西地區正步入更具韌性且易於負擔的軌道。

美西地區掛牌價中位數為57萬2500美元（年減2.1%）。受惠於活躍房源增長12.2%，買家擁有更豐富的選擇空間。

新上市房源量微增1.1%，且房屋在市場上的停留時間中位數增加6天，買家擁有了更充裕的評估時間。

儘管舊金山灣區以高房價著稱，但對於預算在40萬美元左右的購屋者而言，市場仍隱藏著具備投資潛力的機會。

目前的市場亮點包括：

1.舊金山市中心：全新完工的簡約現代風套房公寓（Studio Condos）。

2.屋崙與佛利蒙：充滿建築特色的閣樓公寓（Lofts）及具備穩定收益的多戶型投資物業。

專家指出，即便在全球價值最高的房地產市場之一，透過精準鎖定特定公寓建案與新興投資機會，40萬美元的預算仍能成功卡位，在這個指標性市場中取得一席之地。

舊金山

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