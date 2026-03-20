金山Caltrain火車調度場 擬改建摩天大樓

舊金山Seventh Street與King Street交界處附近的Caltrain火車調度場，將被改建為擁有數千單位的住宅大樓。(谷歌地圖)

舊金山 紀事報報導，舊金山市場南區（SoMa）與米慎灣（Mission Bay）交界處的景觀即將迎來翻天覆地的變化。全球物流地產巨頭Prologis遞交開發申請，計畫將占地20英畝的Caltrain火車調度場，轉型為一座集結850呎超高層摩天大樓、新火車站、數千套住宅及數百萬平方呎商用空間的密集型高塔社區。

根據申請文件，Prologis擬議的開發總面積高達800萬平方呎，包含多達2500個住宅單位及400萬平方呎的商業空間。計畫重點包括在Fourth Street與King Street路口興建一座標誌性巨塔，並在Seventh Street與King Street交界處增設另一座高層建築。

雖然整體開發預計耗時15至20年，但第一階段約250萬平方呎工程將優先興建上述兩座高塔，包含住宅與辦公空間。然而，Prologis強調，最終的配置比例將視利率、辦公需求及投資者意願而定，甚至可能加入飯店設施。

此開發案早在十多年前便由已故市長李孟賢（Ed Lee）提出構思。該地塊目前是Caltrain的北端終點站及維修場，土地由Prologis所有，Caltrain則擁有永久營運權。

這項名為「舊金山調度場計畫」（SF Railyards project）的開發案，將與造價82億5000萬美元的「門戶計畫」（The Portal）整合。「門戶計畫」旨在將Caltrain服務從目前的Fourth Street延伸至舊金山轉運中心（Transbay Transit Center），以便未來接軌高鐵。Caltrain執行長布查德（Michelle Bouchard）表示，此計畫是在財務挑戰中對舊金山未來投下的「大膽賭注」。

房地產分析師指出，此開發案的時機點相當巧妙。米慎灣過去被視為生物技術中心，但疫情期間空置率曾飆升。然而，隨著人工智慧龍頭OpenAI及Nvidia等公司相繼進駐，該區辦公室需求急劇反彈。

OpenAI自2023年底進駐後，在該區的辦公面積已擴展至近100萬平方呎。另根據仲量聯行（JLL）數據顯示，米慎灣辦公空置率預計將從去年的32.5%降至9%以下。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）對此表示支持，認為該項目將延續水岸地區的復甦動能。開發官員魯騰斯基（Leigh Lutenski）則強調，此案的核心在於「交通」，旨在改善車站設施、道路安全與交通流暢度。